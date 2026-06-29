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पूर्णिमा के अगले दिन से भगवान जगन्नाथ का रहेगा एकांतवास, 15 दिन नहीं कर पाएंगे दर्शन, अजमेर में भी निभाई जाएगी परंपरा

जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर अजमेर के जगन्नाथ मंदिर में भी पूजा पद्धति और परंपराएं आज भी निभाई जाती हैं. पढ़िए प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट...

अजमेर के जगन्नाथ
अजमेर के जगन्नाथ (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 29, 2026 at 10:04 PM IST

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अजमेर : अजमेर में भगवान श्री जगन्नाथ का 92 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मंदिर है. जब मंदिर का निर्माण किया गया था तो यह राजस्थान का एकमात्र भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर था. यहां पर विराजमान मूर्तियां मंदिर निर्माण से पहले ओडिशा के जगन्नाथ पुरी से लाई गई थी. मंदिर में पूजा पद्धति और परंपराएं आज भी जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ धाम की तर्ज पर ही निभाई जाती हैं. अजमेर में भगवान जगन्नाथ का मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है. मंदिर की धार्मिक परंपराओं के अनुसार 30 जून से 15 जुलाई तक ज्वर होने की वजह से भगवान जगन्नाथ एकांतवास में रहेंगे. इन 15 दिन में भक्तों को भगवान के दर्शन नहीं होंगे. मंदिर पुजारी भगवान को विभिन्न औषधीय से युक्त काढ़ा और हल्के भोजन में दलीए का भोग लगाएंगे और सेवा करेंगे.

भारतीय सनातन संस्कृति में आस्था, विश्वास और परंपराओं का संगम है. भक्त और भगवान के बीच अटूट रिश्ता है. यही वजह है कि भगवान की लीलाओं को परंपरा के रूप में श्रद्धा के साथ निर्धारित तिथि पर ही निभाया जाता है. अजमेर से जगन्नाथ पुरी की दूरी 2 हजार 5 किलोमीटर है. बावजूद इसके ओडिशा के जगन्नाथ पुरी मंदिर में निभाए जाने वाली सभी धार्मिक परंपराएं अजमेर के 92 वर्ष पुराने भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में भी निभाई जाती हैं. वही रूप रंग और कद के भगवान जगन्नाथ यहां आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं. प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक आम दिनों में 300 के करीब श्रद्धालु यहां दर्शनों के लिए आते हैं, जबकि एकादशी और अन्य धार्मिक अवसरों पर सैकड़ों की संख्या में यहां श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है.

पूर्णिमा के अगले दिन से भगवान जगन्नाथ का रहेगा एकांतवास. (ETV Bharat ajmer)

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ये है इतिहास : मंदिर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष संजय कंदोई बताते हैं कि 92 वर्ष पहले अजमेर के उद्योगपति श्रीराम रिछपाल सिरिया मंदिर के लिए जमीन खरीदी और यहां पर मंदिर का निर्माण करवाया. कई वर्षों तक सेठ श्रीराम रिछपाल और उनके परिवार की ओर से मंदिर की देखभाल और पूजा अर्चना की व्यवस्थाएं की जाती रही हैं. बाद में सेठ श्रीराम रिछपाल सिरिया मंदिर की देखभाल करने में असमर्थ थे तो उन्होंने मंदिर को श्री अग्रवाल मारवाड़ी पंचायत धड़ा को दे दिया. इसके बाद से श्री अग्रवाल मारवाड़ी पंचायत धड़ा ही मंदिर की देखरेख और धार्मिक परंपराओं के अनुसार कार्यक्रम करता आ रहा है.

भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, भाई बलदाऊ और साक्षी गोपाल
भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, भाई बलदाऊ और साक्षी गोपाल (ETV Bharat Ajmer)

पुरी की तरह नहीं बदली जाती प्रतिमा : श्री अग्रवाल मारवाड़ी पंचायत धड़ा के पास मंदिर के दस्तावेज हैं, उनमें 90 वर्ष ही मंदिर का इतिहास है. कंदोई बताते हैं कि मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, भाई बलदाऊ और साक्षी गोपाल की प्रतिमा भी मंदिर की स्थापना के वक्त से ही है. पुरी में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बदली जाती है, लेकिन यहां पर आषाढ़ में केवल भगवान की प्रतिमा का रंग रोशन होता है. अधिक मास के आषाढ़ अब वर्ष 2034 में आएगा, तब भगवान की प्रतिमा को बदलने की कोशिश रहेगी. इसके लिए पुरी से ही भगवान की प्रतिमा लाएंगे.

अजमेर के जगन्नाथ
अजमेर में जगन्नाथ. (ETV Bharat GFX)

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15 दिन जगन्नाथ एकांतवास में रहते हैं भगवान : मंदिर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष संजय कंदोई बताते हैं कि 29 जून को भगवान जगन्नाथ को मंदिर के गर्भ गृह से बाहर गाजे बाजे के साथ लाया जाएगा. मंदिर परिसर में ही भगवान का विशेष अभिषेक होगा. इस अभिषेक में कई प्रकार के फलों के रस, सुगंधित द्रव्यों, पंचामृत और विभिन्न तीर्थ के जल और पवित्र नदियों के जल से भगवान का 4 घंटे तक अभिषेक होगा. अभिषेक में 1008 द्रव्यों से भरे कलशों से स्नान होता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान जब स्नान करते हैं तो उसके बाद उन्हें ज्वर हो जाता है. इसके बाद 15 दिन भगवान जगन्नाथ एकांतवास में रहते हैं. यहां उन्हें प्रतिदिन औषधि और हल्के भोजन का सेवन करवाया जाता है. 15 दिन बाद जब भगवान स्वस्थ होते हैं तो वह भक्तों के बीच आते हैं. 16वें दिन भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है. इस दौरान भगवान सबको दर्शन देते हैं. सात दिन भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के यहां रहते हैं और उसके बाद वापस अपने मंदिर में लौट आते हैं. इन 7 दिनों में भगवान जगन्नाथ का महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है.

अजमेर के जगन्नाथ
भगवान जगन्नाथ का रहेगा एकांतवास (ETV Bharat GFX)

भगवान श्रद्धालुओं को नहीं देंगे दर्शन : मंदिर के पुजारी पंडित भरत शर्मा बताते हैं कि यहां भगवान की नित्य सेवा पूजा का कार्य करते हुए वह चौथी पीढ़ी हैं. पूर्वजों से सुनते आए हैं कि साधु संत इस प्रतिमा को लेकर पुरी से अजमेर आए थे. पंडित शर्मा बताते हैं कि ज्येष्ठ शुक्ल की पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ का अभिषेक होगा. वर्ष में एक बार ही भगवान को स्नान करवाया जाता है, जबकि नित्य भगवान जगन्नाथ को पानी में उनका प्रतिबिंब दिखाकर स्नान करवाया जाता है. वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ भगवान जगन्नाथ का पूर्णिमा के दिन विभिन्न द्रव्यों तीर्थ और पवित्र नदियों के जल से अभिषेक होगा. अभिषेक के बाद शाम को भजन संध्या होगी और श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी का भी इंतजाम रहेगा.

पूजा करते पुजारी
पूजा करते पुजारी (ETV Bharat Ajmer)

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भगवान के लिए बनेगा विभिन्न औषधीय से निर्मित काढ़ा: उन्होंने बताया कि रात्रि 11 बजे बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर में बने विशेष कमरे में चले जाएंगे. यहीं पर ज्वर से पीड़ित एक इंसान को जिस प्रकार आयुर्वेद की औषधियां दी जाती हैं, उसी प्रकार भगवान के लिए नित्य 15 दिन विभिन्न औषधीय से बना काढ़ा और भोजन में दलिया का सेवन करवाया जाएगा. 30 जून से लेकर 15 जुलाई तक श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे. 16 जुलाई को भगवान मंगला आरती के वक्त और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे. इस दिन नैनोत्सव मनाया जाएगा. भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी, जो नगर भ्रमण करते हुए जनकपुरी पहुंचेगी. यहां भगवान 7 दिन अपनी मौसी के यहां रहेंगे. इस दौरान भी विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

अजमेर का जगन्नाथ मंदिर
अजमेर का जगन्नाथ मंदिर (ETV Bharat Ajmer)

मंदिर में होती है अद्भुत अनुभूति : श्रद्धालु महेंद्र गहलोत बताते हैं कि वह दो वर्षों से नित्य मंदिर आ रहे हैं. इससे पहले वो जगन्नाथ पुरी गए थे. तब वहां देखा था कि भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं. वहां भगवान जगन्नाथ की कथा भी सुनी थी, जिसमें भगवान एक भक्त की पीड़ा को अपने ऊपर ले लेते हैं. भगवान जगन्नाथ का भक्त ज्वर से पीड़ित था. कर्मों के अनुसार उसे एक माह तक पीड़ा भोगनी पड़ी, लेकिन 15 दिन की पीड़ा भगवान ने अपने ऊपर हर ली. इन 15 दिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं होते हैं. 16वें दिन भगवान मंदिर में विराजमान होते हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ में नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं. मंदिर में अद्भुत अनुभूति होती है. ऐसा लगता है कि ठाकुर जी के पास बैठे हैं. श्रद्धालु चाहे जगन्नाथ पुरी जाए या अजमेर के जगन्नाथ मंदिर आए उसे समान अनुभूति होती है. यहां मान्यता है कि आप अपने कर्म अच्छे रखें आपके कर्मों के अनुसार ही यहां पर भगवान जगन्नाथ आपको बेहतर फल देते हैं.

मंदिर में आते हैं श्रद्धालु
मंदिर में आते हैं श्रद्धालु (ETV Bharat Ajmer)

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भगवान का एकांतवास
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भगवान जगन्नाथ का एकांतवास
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