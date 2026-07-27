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भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा रथयात्रा: 11 दिनों तक जनकपुर में रहकर मंदिर लौटे प्रभु, भक्तों ने किए दर्शन

मंदिर ट्रस्ट ने कहा, धमतरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा का आयोजन ओडिशा के श्री जगन्नाथ पुरी की परंपरा और तिथियों के अनुसार होता है.

HISTORIC BAHUDA RATH YATRA
भक्तों ने किए दर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 27, 2026 at 6:18 PM IST

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धमतरी: भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा रथयात्रा सोमवार को पूरे धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ निकाली गई. 11 दिनों तक जनकपुर में विराजमान रहने के बाद भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने मूल मंदिर वापस लौटे. शहर के विभिन्न मार्गों से निकली इस यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और पूरे रास्ते जय जगन्नाथ के जयकारों से माहौल भक्तिमय बन गया.

भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा रथयात्रा

बहुड़ा रथयात्रा विंध्यवासिनी मंदिर के पीछे स्थित श्री राष्ट्रीय गौशाला, जनकपुर से प्रारंभ हुई. सुसज्जित रथ पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मनमोहक प्रतिमाएं विराजमान थीं. रथ रामबाग, सदर बाजार, गोल बाजार, मकई चौक और सिहावा चौक होते हुए वापस श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचा. करीब 2 किमी लंबे यात्रा मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारी, पुष्प वर्षा की और प्रसाद बांटे गए. रथ को खींचने के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला. महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हुए. मान्यता है कि भगवान के रथ को खींचने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. यही कारण रहा कि पूरे मार्ग में भक्त रथ की रस्सी पकड़ने के लिए उत्साहित दिखाई दिए.

भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा रथयात्रा (ETV Bharat)

यात्रा के दौरान भजन-कीर्तन और जयघोष से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा. कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने भगवान का स्वागत किया और दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े रहे. शहर में यात्रा को लेकर सुबह से ही उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया: अनिल अग्रवाल, श्री गौशाला ट्रस्ट, अध्यक्ष

मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने दी परंपरा से जुड़ी जानकारी

मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि धमतरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा का आयोजन ओडिशा के श्री जगन्नाथ पुरी की परंपरा और तिथियों के अनुसार किया जाता है. आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान रथ पर सवार होकर जनकपुर पहुंचते हैं और वहां 11 दिनों तक विश्राम करने के बाद बहुड़ा यात्रा के माध्यम से पुनः अपने मंदिर लौटते हैं. उन्होंने बताया कि धमतरी में यह धार्मिक परंपरा लगभग 110 वर्षों से लगातार निभाई जा रही है. हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. समय के साथ इस यात्रा का स्वरूप और भव्य होता गया है तथा यह धमतरी की प्रमुख धार्मिक परंपराओं में शामिल हो चुकी है.

भगवान जगन्नाथ से सुख समृद्धि की कामना

बहुड़ा रथयात्रा के समापन पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का मंदिर में पारंपरिक विधि-विधान से स्वागत किया गया. विशेष पूजा-अर्चना, महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ. मंदिर परिसर में देर तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही और लोगों ने भगवान के दर्शन कर सुख-समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की.

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