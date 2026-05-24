चिरमिरी में 'संत समागम' जैसा माहौल, जगद्गुरु रामभद्राचार्य जगन्नाथ स्वामी मंदिर पहुंचे, महंत पुरुषोत्तम पुरी से की मुलाकात
जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य की MCB जिले में रामकथा, लगातार कई मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों में पहुंचकर कर रहे पूजा अर्चना
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 24, 2026 at 1:50 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जगद्गुरु रामभद्राचार्य की कथा से जिले की कोयलांचल नगरी चिरमिरी इन दिनों पूरी तरह भक्तिरस और आध्यात्मिक उल्लास में डूबी है. इस बीच शनिवार को जगद्गुरु रामभद्राचार्य का आगमन शहर के प्रसिद्ध श्री श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर में हुआ. जगद्गुरु के स्वागत के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ कई संत भी जुटे और माहौल संत समागम जैसा हो गया.
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रहे मौजूद
जय श्रीराम और जय जगन्नाथ के उद्घोषों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा. जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मंदिर पहुंचकर भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी के दर्शन किए और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा-अर्चना संपन्न की. उन्होंने देश, प्रदेश और समस्त मानव समाज की सुख-समृद्धि, शांति एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना की. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे.
श्रद्धालु दर्शन के लिए जुटे
श्रद्धालु हाथ जोड़कर उनके दर्शन पाने के लिए घंटों इंतजार करते नजर आए. मंदिर समिति द्वारा भी पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया. फूल-मालाओं और जयघोषों के बीच पूरा परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया. उपस्थित श्रद्धालुओं ने इस दिव्य क्षण को अपने जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया.
मंदिर के महंत से मुलाकात
मंदिर प्रवास के दौरान जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मंदिर के महंत पुरुषोत्तम पुरी से सौजन्य मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. दोनों संतों के बीच भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और समाज में धार्मिक चेतना के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. जगद्गुरु ने महंत जी के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया.
गौरतलब है कि चिरमिरी में आयोजित धार्मिक आयोजनों के अंतर्गत जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य जी लगातार कई मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों में पहुंचकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं. साथ ही संतजनों से भेंट कर सनातन संस्कृति और धार्मिक चेतना का संदेश दे रहे हैं.