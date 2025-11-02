जगद्गुरु रामभद्राचार्य बोले- भगवान जगन्नाथ धाम के नाम से जाना जाएगा फतेहपुर, सनातन को मानने वाले को ही मिलेगी मंदिर में एंट्री
Published : November 2, 2025 at 6:15 PM IST
फतेहपुर : रामगंज पक्का तालाब स्थित हनुमान मंदिर के पास भगवान जगन्नाथ मंदिर का रविवार को भूमि पूजन हुआ. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्म विभूषण जगद्गुरू रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज हेलीकॉप्टर से पहुंचे.
उनके साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर जगन्नाथ धाम पुरी, ओडिशा के प्रधान दैतापति सेवायत दैतापति भवानी दास महाराज ने भी भूमि पूजन किया. भाजपा नेता संतोष तिवारी और उनकी पत्नी ललिता तिवारी ने यजमान के रूप में पूजन कार्यक्रम संपन्न कराया.
पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि सनातन धर्म को मानने वाले सभी हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश मिलेगा. मंदिर में कोई वीआईपी या वीवीआईपी नहीं होगा. उन्होंने कहा कि जिस तरह चित्रकूट को कामतानाथ के नाम से जाना जाता है, उसी तरह अब फतेहपुर जिले को भगवान जगन्नाथ के नाम से जाना जाएगा.
स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बन रहा यह भगवान जगन्नाथ मंदिर अब फतेहपुर की पहचान बनेगा. उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि जिस प्रकार पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, उसी प्रकार यह यात्रा हर साल फतेहपुर में भी निकाली जाए.
भूमि पूजन कार्यक्रम में श्रीश्री 1008 रामनारायण दास त्यागी महाराज, यज्ञ सम्राट बालक योगेश्वर दास महाराज (बद्रीनाथ वाले), आचार्य रामदास महाराज (उत्तराधिकारी तुलसीपीठ चित्रकूट) और श्रीश्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरि (महामंडलेश्वर सनातन धर्म पीठ बड़ामठ डलमऊ रायबरेली) सहित कई अन्य जिलों से महंत उपस्थित थे.
इस अवसर पर मंत्री बेबीरानी मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह उर्फ पप्पू, भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल, जहानाबाद विधायक राजेंद्र पटेल, अयाह शाह विधायक विकास गुप्ता, खागा विधायक कृष्णा पासवान, पूर्व विधायक विक्रम सिंह सहित जिले के तमाम भाजपा नेता और आमजन भी मौजूद रहे.
