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चरणदास महंत को जगद्गुरु रामभद्राचार्य की खुली चुनौती, कहा- दुर्भाग्यशाली नेता प्रतिपक्ष, नेतृत्व की शक्ति है तो...

चिरमिरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में चल रही श्रीराम कथा के नौवें दिन उस समय माहौल गरमा गया, जब जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर तीखा पलटवार किया. व्यासपीठ से संबोधित करते हुए रामभद्राचार्य ने कहा कि उन्हें जगद्गुरु नहीं मानने वालों को वे खुली चुनौती देते हैं कि उनका पूर्ण परीक्षण कर लिया जाए.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : "भाजपा के प्रचारक है और सिर्फ भाजपा का प्रचार करने आए हैं, ऐसे लोगों को न मैं जगद्गुरु मानता हूं ना राम का गुरु मानता हूं". छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के इस बयान पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कड़ी आपत्ति जताई है. जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने महंत को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें नेतृत्व की शक्ति है तो मेरे जगद्गुरुत्व का पूर्ण परीक्षण कर लें.

एमसीबी में रामभद्राचार्य चरणदास महंत पर बरसे (ETV Bharat Chhattisgarh)

जगद्गुरु किसे कहते हैं

रामभद्राचार्य ने ये भी बताया कि जगद्गुरु कौन कहलाता है. उन्होंने बताया, " जगद्गुरु बनने की पहली शर्त है जो ब्रह्मचारी और विरक्त होना चाहिए. दूसरी शर्त तीन ग्रंथों पर भाष्य लिखने वाला जगद्गुरु होता है, जिसमें ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषदों पर, इस तीनों को मैंने लिखा है, जो छपा भी है. 12 उपनिषदों पर भी भाष्य लिखा है. नारद भक्त सूत्र और श्री रामस्तवराज स्त्रोत और वेद स्तुति भागवत पर भी लिखा है. जिसका समर्थन काशी विद्परिषद और सभी अखाड़े करते हैं, कुंभ में जिसका सबसे पहला स्नान होता है, वहीं जगद्गुरु होता है."

मैं हर कसौटी पर खरा हूं, इसलिए मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है-जगद्गुरु रामभद्राचार्य

रामजन्मभूमि संघर्ष को किया याद

रामभद्राचार्य ने कहा कि "जो भी भगवान श्रीराम से प्रेम करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा. कुछ लोगों को इससे मिर्ची लग रही है, लेकिन सनातन और रामभक्ति को कोई रोक नहीं सकता," उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों का उल्लेख करते हुए कहा कि रामजन्मभूमि आंदोलन के दौरान वे महीनों जेल में रहे. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “वो दिन आप भूल गए जब निहत्थे रामभक्तों पर लाठियां ही नहीं बल्कि गोलियां तक चलवाई गई थीं. हमने रामजन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, जेल गए, लेकिन आपने क्या किया, इसका जवाब दीजिए,"

एमसीबी में रामभद्राचार्य की रामकथा (ETV Bharat Chhattisgarh)

देश के विभाजन का आरोप

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने देश के विभाजन और राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर भी तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही देश को गर्त में ले जाया गया, देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया.

अजीत जोगी का भी किया जिक्र, महंत को बताया असभ्य

रामभद्राचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का उल्लेख करते हुए कहा कि “जोगी थोड़े अच्छे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं क्या बताऊं. छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष की इतनी असभ्यता कि संतों के बारे में कैसे बोला जाता है, इसका भी सामान्य ज्ञान नहीं है."