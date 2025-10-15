ETV Bharat / state

'जिनका आंदोलन से कोई वास्ता नहीं वो आज ट्रस्टी'; जगदगुरु रामभद्राचार्य बोले- मथुरा-काशी में भी निभाऊंगा भूमिका

अयोध्या: जगद्गुरू रामभद्राचार्य रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अयोध्या में कौशल्या की गोद में बैठे लाडले राम के मंदिर का निर्माण कराए जाने की जानकारी दी है. उन्होंने हनुमान गढ़ी मंदिर में दर्शन किया. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात की.

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि रामलला का दर्शन पूजन किया. प्रभु से कहां हूं कि अब आपकी मां भी मिलेंगी. यहां पर लाडले राम का मंदिर भी बनाएंगे, जिसमें माता कौशल्या की गोद में रामजी होंगे. उन्होंने कहा कि ध्वजारोहण कार्यक्रम में यदि बुलाया गया तो जरूर आएंगे.

उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह जो आज ट्रस्टी बने हुए हैं, यह कभी भी संघर्ष के दौरान नहीं थे. सिर्फ मैं और महंत नृत्य गोपाल दास, अशोक सिंघल, महंत अवैद्यनाथ जी थे. हम लोग जानते हैं, संघर्ष की लीला. उन्होंने बताया कि ट्रस्ट को निरंकुश नहीं होना चाहिए. शास्त्रों के मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए और यह ट्रस्टियों की जिम्मेदारी भी है.