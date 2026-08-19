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बिहार में थानाध्यक्ष सहित 4 गिरफ्तार, शिकायत मिलते ही SP ने लिया एक्शन

गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले भ्रष्ट अधिकारी समेत चार लोगों पर एसपी विनय तिवारी ने शिकंजा कस दिया है. भ्रष्टाचार, अवैध हिरासत और पैसे लेकर निर्दोषों को छोड़ने के एक बड़े मामले का खुलासा होने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए जादोपुर थानाध्यक्ष समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला? : दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि जादोपुर थाना की पुलिस ने कुछ निर्दोष लोगों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लगभग 36 घंटे तक हिरासत में रखा. उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई और छोड़ने के एवज में भारी रकम की मांग की गई. प्रथम दृष्टया पुलिसिया जांच में यह बात सामने आई कि इस दौरान पीड़ितों से अलग-अलग किस्तों में 50 हजार, 75 हजार और 55 हजार रुपये की कथित अवैध वसूली की गई.

जादोपुर थाना की पुलिस पर उठे थे सवाल (ETV Bharat)

कौन-कौन हुए गिरफ्तार? : मामले की पुष्टि होते ही पुलिस विभाग ने त्वरित कार्रवाई की. इस भ्रष्टाचार कांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों तात्कालीन थानाध्यक्ष अनिल राम, चालक राकेश कुमार, चौकीदार महंथ कुमार यादव और कथित दलाल (बिचौलिया) राजू यादव शामिल है.

SP ने लिया कड़ा एक्शन : कार्रवाई के तहत थानाध्यक्ष और संबंधित चौकीदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इस पूरे मामले में जादोपुर थाना कांड संख्या 185/2026 दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है गलत काम पर सख्त एक्शन होगा.