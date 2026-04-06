बिहार में दारोगा ने की आत्महत्या, सर्विस रिवाल्वर से खुद को मारी गोली
बिहार में दारोगा ने आत्महत्या कर ली है. उसने सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारी है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : April 6, 2026 at 8:52 PM IST
वैशाली: बिहार के वैशाली में ओपी प्रभारी ने खुद को गोली मार ली है. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. अभी तक आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है.
ओपी प्रभारी ने की आत्महत्या: मृतक की पहचान जिले के कौशल कुमार के रूप में हुई है, जो कि जिले के जढुआ ओपी प्रभारी के रूप में तैनात थे. वह 2019 बैच में दारोगा के पद पक चयनित हुए थे.
दो हफ्ते पहले हुई थी पोस्टिंग: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 15 दिन पहले ही कौशल कुमार की जढुआ ओपी के तौर पर पोस्टिंग हुई थी. इससे पहले वह विदुपुर थाने में तैनात थे.
पुलिस के मुताबिक नगर के बैंकमैंन कॉलोनी स्थित किराए के घर में वह रहते थे. जहां आज अपने सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर जान दे दी. बताया जाता है कि वह अकेले ही किराए के मकान में रहते हैं. उनके परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है.
एसपी-एसडीपीओ मौके पर पहुंचे: वैशाली के पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुबोध कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है. फिलहाल मामले की छानबीन जारी है.
फिलहाल मामले की छानबीन जारी है. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, ताकि घटना के बारे में सटीक जानकारी मिल सके. हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है.
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