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मां की अस्थियां लेकर काशी पहुंचीं जैकलीन फर्नांडीज; पिता के साथ गंगा में किया विसर्जन

वाराणसी: सलमान खान सहित कई बड़े कलाकारों के साथ फिल्मों में काम करने वालीं फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज अपनी मां की अस्थियां लेकर रविवार को वाराणसी पहुंचीं. जहां उन्होंने नाव पर सवार होकर अपने पिता एलरॉय फर्नांडीज के साथ मां की अस्थियों का पहले पूजन किया और फिर गंगा में प्रवाहित किया.

फिल्म एक्ट्रेस की मां की अस्थियों का विसर्जन करवाने वाले पंडित विकास पांडेय ने बताया कि जैकलीन नाव पर बैठकर गंगा के बीच पहुंचीं और काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने अस्थियों का विसर्जन किया. इस पूरे धार्मिक अनुष्ठान को वाराणसी के आचार्य विकास पाण्डेय के मार्गदर्शन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया गया.

जैकलिन फर्नांडीज ने इस यात्रा को पूरी तरह निजी रखा. उन्होंने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था ताकि उनकी पहचान न हो सके और आम श्रद्धालुओं की तरह पूजा-अर्चना कर सकें. अस्थि विसर्जन के बाद जैकलिन ने संक्षेप में कहा कि उन्हें सनातन धर्म और भारतीय परंपराओं के प्रति गहरी श्रद्धा है. कहा कि हमें सनातन धर्म बहुत पसंद है, इसलिए हम अपनी मां की अस्थियों को लेकर काशी आए. बताया कि काशी में गंगा के पवित्र जल में अस्थि विसर्जन करना उनकी मां के प्रति श्रद्धांजलि देने का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक निर्णय था.