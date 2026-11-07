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तेंदुए को पकड़ने की कोशिश नाकाम, पिंजरे में फंसा गीदड़; ग्रामीणों में दहशत बरकरार

पिंजरे में फंसा गीदड़ ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : जनपद में जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया था. उसमें बकरी बांधकर वनकर्मी तेंदुए के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात में तेंदुए की जगह गीदड़ आकर उसमें फंस गया. इस बात की जानकारी मिलते ही सुबह वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई.

तेंदुए के पिंजरे में फंसा गीदड़ (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, मामला दक्षिण खीरी वन प्रभाग की शारदानगर रेंज का है, जहां करीब एक सप्ताह पहले सदर कोतवाली क्षेत्र के टापरपुरवा यानी बक्कसपुरवा गांव में तेंदुए के हमले में एक बालक की मौत हो गई थी. घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल था. तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने बक्कसपुरवा और हरदुआ गांव के आसपास पिंजरे और जाल लगाए थे.

इन पिंजरों के भीतर बकरी बांधी गई थी, ताकि उसके शिकार के लिए तेंदुआ पिंजरे के करीब आए और उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ा जा सके. वनकर्मी लगातार क्षेत्र में गश्त और निगरानी कर रहे थे. इसी बीच हरदुआ गांव के पास लगाए गए पिंजरे में ग्रामीणों को एक जंगली जानवर कैद दिखाई दिया. दूर से देखने पर जानवर भेड़िया जैसा नजर आ रहा था. यह खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. उसके बाद वन विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई.

मौके पर पहुंचे वनकर्मियों ने जांच की तो पिंजरे में तेंदुए के बजाय गीदड़ कैद मिला. इसके बाद वन विभाग की टीम ने गीदड़ को सुरक्षित तरीके से पिंजरे से बाहर निकाला और जंगल में छोड़ दिया. रेंजर अरुण मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में गीदड़ कैद हुआ था. वनकर्मियों ने गीदड़ को सकुशल जंगल में छोड़ दिया है. तेंदुए की तलाश और निगरानी के लिए क्षेत्र में वन विभाग की टीम लगातार सक्रिय है.