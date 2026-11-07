तेंदुए को पकड़ने की कोशिश नाकाम, पिंजरे में फंसा गीदड़; ग्रामीणों में दहशत बरकरार

तेंदुए को पकड़ने की कोशिश नाकाम, पिंजरे में फंसा गीदड़; ग्रामीणों में दहशत बरकरार
लखीमपुर खीरी के पढ़ुआ थाना क्षेत्र में अब तेंदुए ने गाय को बनाया निवाला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 4:17 PM IST
लखीमपुर खीरी : जनपद में जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया था. उसमें बकरी बांधकर वनकर्मी तेंदुए के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात में तेंदुए की जगह गीदड़ आकर उसमें फंस गया. इस बात की जानकारी मिलते ही सुबह वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई.
दरअसल, मामला दक्षिण खीरी वन प्रभाग की शारदानगर रेंज का है, जहां करीब एक सप्ताह पहले सदर कोतवाली क्षेत्र के टापरपुरवा यानी बक्कसपुरवा गांव में तेंदुए के हमले में एक बालक की मौत हो गई थी. घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल था. तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने बक्कसपुरवा और हरदुआ गांव के आसपास पिंजरे और जाल लगाए थे.
इन पिंजरों के भीतर बकरी बांधी गई थी, ताकि उसके शिकार के लिए तेंदुआ पिंजरे के करीब आए और उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ा जा सके. वनकर्मी लगातार क्षेत्र में गश्त और निगरानी कर रहे थे.
इसी बीच हरदुआ गांव के पास लगाए गए पिंजरे में ग्रामीणों को एक जंगली जानवर कैद दिखाई दिया. दूर से देखने पर जानवर भेड़िया जैसा नजर आ रहा था. यह खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. उसके बाद वन विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई.
मौके पर पहुंचे वनकर्मियों ने जांच की तो पिंजरे में तेंदुए के बजाय गीदड़ कैद मिला. इसके बाद वन विभाग की टीम ने गीदड़ को सुरक्षित तरीके से पिंजरे से बाहर निकाला और जंगल में छोड़ दिया.
रेंजर अरुण मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में गीदड़ कैद हुआ था. वनकर्मियों ने गीदड़ को सकुशल जंगल में छोड़ दिया है. तेंदुए की तलाश और निगरानी के लिए क्षेत्र में वन विभाग की टीम लगातार सक्रिय है.
तेंदुए ने गाय को बनाया निवाला
इधर पढ़ुआ थाना क्षेत्र में तेंदुए ने गाय पर हमला किया है. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, रामनगर बगहा निवासी रफीक अहमद और जब्बार रात में चारपहिया वाहन से बहराइच से अपने घर लौट रहे थे, तभी रमियाबेहड़ से आगे भगहर पुरवा कर्बला के पास खड़ंजा मोड़ पर अचानक उनकी नजर एक तेंदुए पर पड़ी.
तेंदुआ सड़क किनारे एक गाय पर हमला कर रहा था. यह देखकर कार सवारों ने वाहन रोक लिया और मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया. इन लोगों को देख तेंदुआ भाग गया. उसके बाद जब इनकी गाड़ी आगे निकल गई तो तेंदुआ दोबारा आया और हमला करके गाय को मार दिया. इस घटना ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है.
धौरहरा रेंज के रेंजर अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि तेंदुए के हमले से संबंधित वीडियो संज्ञान में आया है. घटनास्थल के आसपास वन विभाग की गश्त बढ़ाई जा रही है. तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जा रहा है.
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