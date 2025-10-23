ETV Bharat / state

बहराइच में 6 साल की बच्ची पर सियार का हमला; कई दिनों बाद अटैक से ग्रामीणों में दहशत

डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके प्रबंधन विभाग टीम को भेजा गया. जांच-पड़ताल की जा रही है.

बहराइच में 6 साल की बच्ची पर सियार का हमला.
बहराइच में 6 साल की बच्ची पर सियार का हमला. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 8:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच: कैसरगंज इलाके में कई दिन बाद एक बार फिर वन्य जीव के हमले से दहशत फैल गई. घर के बाहर खेल रही मासूम पर सियार ने हमला कर दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. बच्ची की चीख सुनकर परिजन दौड़े, तब सियार वहां से भाग निकला. यह घटना स्थानीय सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. गांव के लोगों में दहशत फैल गई है. वन विभाग ने भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया है.

मौके पर पहुंचे रेंजर ओमकार यादव ने यायल मासूम को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है. इस घटना के सीसीटीवी में देखा जा सकता है, कि एक सियार बच्ची पर हमला करता है. जब घर की महिलाएं चिल्लाते हुए बाहर निकलती हैं, तब सियार उल्टा खेतों की तरफ दौड़ने लगता है.

डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मौके प्रबंधन विभाग टीम को भेजा गया. जांच-पड़ताल की जा रही है. कई दिन बाद यह हमला हुआ है. वन विभाग टीम पूरे इलाके में गस्त कर रही है.

अब तक 3 भेड़िए मारे: बहराइच के अलग-अलग इलाकों में वन्यजीवों के हालिया हमले में 6 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं, करीब 30 लोग इन हमलों में घायल भी हुए. लगातार आदमखोर भेड़िया के हमले को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा भेड़िए को पकड़े जाने या न पकड़े जाने पर गोली मारने के आदेश दिए गए थे. इसके बाद से अब तक कुल तीन भेड़िया को मार गिराया गया है.

पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने बताया कि कैसरगंज तहसील के करीम बेहड़ गांव में 6 वर्षीय खुशी पुत्री तकसीम घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान उस पर एक सियार ने हमला कर घायल कर दिया. इससे वह चीखने लगी तो शोर सुनकर परिजन और गांव के आसापास के लोग घरों से बाहर निकले. तब वह सियार खेतों की तरफ भाग निकला.

यह भी पढ़ें: लखनऊ पेशाब कांड की ग्राउंड रिपोर्ट; पीड़ित बोला- शुद्धि के नाम पर पेशाब चटवाई, स्थानीय बोले- नौटंकी बंद होने पर फंसा रहे

TAGGED:

BAHRAICH BHEDIYA SIYAR KA HAMLA
BAHRAICH JACKAL ATTACKS GIRL
BAHRAICH SPARKS PANIC JACKAL SIYAR
BAHRAICH MANEATERS PANIC CONTINES
BAHRAICH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.