बहराइच में 6 साल की बच्ची पर सियार का हमला; कई दिनों बाद अटैक से ग्रामीणों में दहशत

बहराइच में 6 साल की बच्ची पर सियार का हमला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: कैसरगंज इलाके में कई दिन बाद एक बार फिर वन्य जीव के हमले से दहशत फैल गई. घर के बाहर खेल रही मासूम पर सियार ने हमला कर दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. बच्ची की चीख सुनकर परिजन दौड़े, तब सियार वहां से भाग निकला. यह घटना स्थानीय सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. गांव के लोगों में दहशत फैल गई है. वन विभाग ने भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. मौके पर पहुंचे रेंजर ओमकार यादव ने यायल मासूम को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है. इस घटना के सीसीटीवी में देखा जा सकता है, कि एक सियार बच्ची पर हमला करता है. जब घर की महिलाएं चिल्लाते हुए बाहर निकलती हैं, तब सियार उल्टा खेतों की तरफ दौड़ने लगता है. डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मौके प्रबंधन विभाग टीम को भेजा गया. जांच-पड़ताल की जा रही है. कई दिन बाद यह हमला हुआ है. वन विभाग टीम पूरे इलाके में गस्त कर रही है.