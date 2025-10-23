बहराइच में 6 साल की बच्ची पर सियार का हमला; कई दिनों बाद अटैक से ग्रामीणों में दहशत
डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके प्रबंधन विभाग टीम को भेजा गया. जांच-पड़ताल की जा रही है.
October 23, 2025
बहराइच: कैसरगंज इलाके में कई दिन बाद एक बार फिर वन्य जीव के हमले से दहशत फैल गई. घर के बाहर खेल रही मासूम पर सियार ने हमला कर दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. बच्ची की चीख सुनकर परिजन दौड़े, तब सियार वहां से भाग निकला. यह घटना स्थानीय सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. गांव के लोगों में दहशत फैल गई है. वन विभाग ने भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया है.
मौके पर पहुंचे रेंजर ओमकार यादव ने यायल मासूम को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है. इस घटना के सीसीटीवी में देखा जा सकता है, कि एक सियार बच्ची पर हमला करता है. जब घर की महिलाएं चिल्लाते हुए बाहर निकलती हैं, तब सियार उल्टा खेतों की तरफ दौड़ने लगता है.
डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मौके प्रबंधन विभाग टीम को भेजा गया. जांच-पड़ताल की जा रही है. कई दिन बाद यह हमला हुआ है. वन विभाग टीम पूरे इलाके में गस्त कर रही है.
अब तक 3 भेड़िए मारे: बहराइच के अलग-अलग इलाकों में वन्यजीवों के हालिया हमले में 6 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं, करीब 30 लोग इन हमलों में घायल भी हुए. लगातार आदमखोर भेड़िया के हमले को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा भेड़िए को पकड़े जाने या न पकड़े जाने पर गोली मारने के आदेश दिए गए थे. इसके बाद से अब तक कुल तीन भेड़िया को मार गिराया गया है.
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने बताया कि कैसरगंज तहसील के करीम बेहड़ गांव में 6 वर्षीय खुशी पुत्री तकसीम घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान उस पर एक सियार ने हमला कर घायल कर दिया. इससे वह चीखने लगी तो शोर सुनकर परिजन और गांव के आसापास के लोग घरों से बाहर निकले. तब वह सियार खेतों की तरफ भाग निकला.
