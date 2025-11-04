ETV Bharat / state

फतेहाबाद के 'जैक' और 'रैम्बो': स्वान टीम के इन दो सितारों ने बदल दिया ऑपरेशन का रुख, DGP ने की तारीफ

'ये केवल डॉग नही बल्कि हमारी टीम के हैं अग्रिम योद्धा': पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने इस ऑपरेशन की सराहना करते हुए कहा कि "जैक और रैम्बो जैसे स्वान अब केवल पुलिस के सदस्य नहीं बल्कि असली हीरो हैं." उन्होंने कहा कि "ये स्वान हमारी आंख और नाक बनकर काम करते हैं और आपराधिक नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने में यह स्वान-शक्ति बेहद कारगर साबित हो रही है." उन्होंने कहा कि "हरियाणा पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे."

चंडीगढ़: पुलिस की वीरता की ज्यादातर कहानियों में इंसानी चेहरों का जिक्र होता है. मगर फतेहाबाद पुलिस की एक हालिया और ऐतिहासिक कामयाबी के पीछे दो ऐसे वीर योद्धा हैं, जो चार पैरों पर चलते हैं. उनकी नाक ने बड़े-बड़े अपराधियों की नींदें उड़ा दीं. ये हैं-स्वान टीम के प्रशिक्षित स्वान (डॉग) ‘जैक‘ और ‘रैम्बो‘. इन दोनों ने अपनी सूंघने की अद्भुत क्षमता और पुलिस बल के साथ तालमेल के जरिए ‘ऑपरेशन जीवन ज्योति’ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है.

गुप्त सूचना के आधार पर गोरखपुर में धरपकड़: सोमवार की सुबह, जब भूना थाना प्रभारी उपनिरीक्षक ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस टीम गुप्त सूचना के आधार पर गोरखपुर गांव में एक संदिग्ध घर की तलाशी के लिए निकली, तो जैक और रैम्बो भी साथ में थे. मौके पर पहुंचते ही जैक ने अपनी सधी चाल और तीव्र सूंघने की शक्ति से संदिग्धता जताई और घर के एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया. रैम्बो भी उसी दिशा में इशारा करता हुआ आगे बढ़ा, जिससे पुलिस टीम का शक और गहरा हुआ.

गुप्त कक्ष का खुलासा और बरामदगीः दोनों स्वानों की सतर्कता ने कमांडो दस्ता को तुरंत सक्रिय किया और घर के भीतर बने एक गुप्त कक्ष का पता चल गया. इस कक्ष में छिपाए गए हथियारों और कारतूसों ने इस पूरे नेटवर्क का सच सामने ला दिया. चार अवैध हथियार, 14 जिंदा कारतूस और शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला बीस लीटर लाहन, सब कुछ इसी छुपे हुए कमरे से बरामद हुआ.

अपराधियों में हड़कंप, जनता में भरोसाः ‘ऑपरेशन जीवन ज्योति’ की इस सफलता ने न केवल अपराधियों के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है, बल्कि आम जनता में पुलिस व्यवस्था के प्रति विश्वास को और प्रगाढ़ किया है. जैक और रैम्बो जैसे प्रशिक्षित स्वान यह साबित कर रहे हैं कि जब तकनीक, मानव कौशल और पशु शक्ति एकसाथ हो जाएं, तो अपराध और नशे के खिलाफ लड़ाई में जीत निश्चित है.

स्वान, पुलिस परिवार के समर्पित प्रहरीः हरियाणा पुलिस की स्वान यूनिट में काम करने वाले ये डॉग सिर्फ एक ऑपरेशन का हिस्सा नहीं, बल्कि पुलिस परिवार के ऐसे सदस्य हैं, जिनकी प्रतिबद्धता और पराक्रम हर समय जनता की सुरक्षा के लिए समर्पित रहता है. जैक और रैम्बो की यह कहानी केवल एक अभियान की नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि असली प्रहरी कभी थकते नहीं-भले ही वे इंसान हो या स्वान.