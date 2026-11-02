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जैक मैट्रिक-इंटर परीक्षा 2027 के फॉर्म 12 नवंबर से, 26 तक बिना विलंब शुल्क मिलेगा मौका

झारखंड एकेडमिक काउंसिल ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 की तैयारी शुरू कर दी है. परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए आवेदन की तारीख तय कर दी गई है. इसके तहत 12 नवंबर से परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी.

जैक की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, विद्यार्थियों को सामान्य शुल्क के साथ आवेदन करने के लिए 26 नवंबर तक का समय दिया गया है. इसके बाद भी आवेदन से वंचित रहने वाले परीक्षार्थियों को विलंब शुल्क के साथ फॉर्म जमा करने का अवसर मिलेगा. इसके लिए 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित की गई है.