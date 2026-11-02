जैक मैट्रिक-इंटर परीक्षा 2027 के फॉर्म 12 नवंबर से, 26 तक बिना विलंब शुल्क मिलेगा मौका
झारखंड बोर्ड (JAC) ने मैट्रिक-इंटर परीक्षा 2027 के लिए फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 2, 2026 at 4:42 PM IST
रांचीः झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 की तैयारी शुरू कर दी है. परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए आवेदन की तारीख तय कर दी गई है. इसके तहत 12 नवंबर से परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी.
जैक की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, विद्यार्थियों को सामान्य शुल्क के साथ आवेदन करने के लिए 26 नवंबर तक का समय दिया गया है. इसके बाद भी आवेदन से वंचित रहने वाले परीक्षार्थियों को विलंब शुल्क के साथ फॉर्म जमा करने का अवसर मिलेगा. इसके लिए 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित की गई है.
दो चरणों में पूरी होगी आवेदन प्रक्रिया
मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया एक साथ चलेगी. पहले चरण में 12 से 26 नवंबर तक विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म जमा कर सकेंगे. वहीं, दूसरे चरण में 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. निर्धारित समय के भीतर आवेदन पूरा करना विद्यार्थियों के लिए जरूरी होगा. परीक्षा फॉर्म जैक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भरे जाएंगे. विद्यालयों और इंटर कॉलेजों के माध्यम से भी आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
समय पर फॉर्म भरने की जिम्मेदारी स्कूल-कॉलेजों पर भी
परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक और व्यक्तिगत विवरण की सही जानकारी देनी होगी. आवेदन में किसी तरह की त्रुटि होने पर आगे परेशानी हो सकती है. ऐसे में विद्यालय और कॉलेज स्तर पर भी आवेदन से संबंधित जानकारी और दस्तावेजों की जांच जरूरी होगी. खासकर अंतिम दिनों में आवेदन का दबाव बढ़ने की आशंका रहती है. ऐसे में विद्यार्थियों को शुरुआती दिनों में ही प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है.
जैक सचिव एस तिग्गा के अनुसार, वर्ष 2027 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. 12 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी. विद्यार्थियों को 26 नवंबर तक सामान्य शुल्क के साथ और 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ फॉर्म जमा करने का अवसर मिलेगा. विद्यालयों और कॉलेजों को भी निर्धारित समय के भीतर विद्यार्थियों के आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराने को कहा जाएगा, ताकि कोई परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित नहीं रहे.
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