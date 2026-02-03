ETV Bharat / state

आज से जैक मैट्रिक–इंटर की परीक्षा शुरू, 7.48 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल

जैक मैट्रिक–इंटर की परीक्षाएं आज से शुरू होने वाली हैं. ये परीक्षाएं राज्यभर में कुल 1989 केंद्रों पर आयोजित होंगी.

jac-matric-inter-exams-begin-from-3-february-7-dot-48-lakh-candidates-to-appear
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (Etv Bharat)
रांची: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से वर्ष 2026 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. राज्यभर में 3 फरवरी यानी आज से परीक्षाएं शुरू होने जा रही है, जिनमें कुल 7 लाख 48 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे. परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और कदाचारमुक्त कराने के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक सख्त किया गया है.

जैक की ओर से राज्य के सभी जिलों को परीक्षा सामग्री भेज दी गई है. साथ ही प्रश्न-पत्रों की कोषागार से लेकर परीक्षा केंद्र तक की पूरी प्रक्रिया के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है.

मैट्रिक के लिए 1232 और इंटर के लिए 757 केंद्र

इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में 4,23,861 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे, जिनके लिए राज्यभर में 1232 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. वहीं, इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 3,24,321 परीक्षार्थियों ने आवेदन दिया है, जिनके लिए 757 केंद्र निर्धारित किए गए हैं. इस तरह कुल 1989 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित होंगी. इंटरमीडिएट परीक्षा में संकायवार आंकड़ों की बात करें तो विज्ञान संकाय से 90,579, वाणिज्य संकाय से 21,195 और कला संकाय से 2,12,547 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे.

CCTV, दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती

जैक के निर्देशानुसार सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, स्टैटिक दंडाधिकारी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. प्रश्न-पत्रों को कोषागार से निकालने, केंद्र तक पहुंचाने और परीक्षा संपन्न होने तक हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी. किसी भी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

पिछले वर्ष की तुलना में घटी परीक्षार्थियों की संख्या

जैक के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या में कमी आई है. मैट्रिक में गिरिडीह जिले से सबसे अधिक 40,827 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि खूंटी जिले से सबसे कम 6,097 छात्र परीक्षा देंगे. इंटरमीडिएट में भी गिरिडीह जिला परीक्षार्थियों की संख्या के मामले में शीर्ष पर है.

इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव जयंत कुमार मिश्र ने कहा कि परीक्षा की गोपनीयता और पारदर्शिता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा से लेकर परीक्षा संचालन तक किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा. कदाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी. जैक ने सभी परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें, प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से साथ रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें.

