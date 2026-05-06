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JAC Inter Result 2026 जारी: आर्ट्स में 96.14% के साथ रिकॉर्ड प्रदर्शन, तीनों संकायों के टॉपर्स घोषित

रांची: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है. इस वर्ष के नतीजों में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. खासकर आर्ट्स संकाय में 96.14 प्रतिशत रिजल्ट के साथ अभ्यर्थियों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. वहीं साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में भी संतोषजनक परिणाम सामने आए हैं.

रिजल्ट के साथ ही परिषद ने तीनों संकायों की मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें राज्य भर के मेधावी छात्रों ने अपनी जगह बनाई है. जारी आंकड़ों के अनुसार, आर्ट्स संकाय में कुल 2,12,721 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2,11,095 छात्र परीक्षा में शामिल हुए. इनमें 2,02,962 छात्र सफल घोषित किए गए हैं. प्रथम श्रेणी में 1,07,694 छात्र, द्वितीय श्रेणी में 91,317 छात्र और तृतीय श्रेणी में 3,947 छात्र पास हुए हैं. कुल मिलाकर इस संकाय का रिजल्ट 96.14 प्रतिशत रहा, जो इस वर्ष का सबसे बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है.

वहीं साइंस संकाय में कुल 90,638 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 90,168 छात्र परीक्षा में शामिल हुए. इनमें 74,771 छात्र सफल हुए हैं. प्रथम श्रेणी में 61,589 छात्र, द्वितीय श्रेणी में 13,163 और तृतीय श्रेणी में 16 छात्र पास हुए हैं. साइंस स्ट्रीम का कुल रिजल्ट 82.92 प्रतिशत दर्ज किया गया है, जो स्थिर और संतुलित प्रदर्शन को दर्शाता है.

कॉमर्स संकाय में भी छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है. यहां कुल 21,228 छात्रों ने आवेदन किया था, जिनमें से 21,078 छात्र परीक्षा में शामिल हुए. इनमें 19,681 छात्र सफल हुए हैं. प्रथम श्रेणी में 12,030 छात्र, द्वितीय श्रेणी में 7,468 और तृतीय श्रेणी में 183 छात्र पास हुए हैं. इस संकाय का कुल रिजल्ट 93.37 प्रतिशत रहा है.

रिजल्ट के साथ जारी मेरिट लिस्ट में भी छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. साइंस संकाय में बोकारो के केएन +2 हाई स्कूल हरनाड की छात्रा छोटी कुमारी ने 478 अंक लाकर पहला स्थान हासिल किया. दुमका के +2 नेशनल हाई स्कूल के अंकित कुमार 474 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि रांची के प्रोजेक्ट हाई स्कूल सदमा की अंशु कुमारी ने 473 अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया.

कॉमर्स संकाय में रांची के योगोदा सत्संग इंटरमीडिएट महाविद्यालय, धुर्वा की स्वेता प्रसाद ने 478 अंक के साथ टॉप किया. बाल कृष्णा +2 हाई स्कूल के कृष कुमार बरनवाल 472 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि चाईबासा के सेंट जेवियर्स गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रियंशी खत्री ने 471 अंक लाकर तीसरा स्थान हासिल किया.

आर्ट्स संकाय में धनबाद के डीएवी +2 हाई स्कूल, पाथरडीह की छात्रा राशिदा नाज ने 489 अंकों के साथ राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया. आरके +2 हाई स्कूल, पाटन के एमडी फैजान आलम 483 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे. वहीं आकांक्षा कुमारी (एसएस +2 हाई स्कूल, सिमरिया) और सना आफरीन (+2 सर्वोदया हाई स्कूल, सतबरवा) ने 481 अंकों के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया.

इस वर्ष की मेरिट लिस्ट में लड़कियों का प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है. तीनों संकायों में छात्राओं ने टॉप कर यह साबित किया है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं और नए मानक स्थापित कर रही हैं.