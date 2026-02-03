ETV Bharat / state

JAC Board Exam: राज्यभर के 1989 केंद्रों पर शुरू हुई मैट्रिक–इंटर परीक्षा

रांची: झारखंड में आज से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की शुरुआत हो गई है. झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से आयोजित इस परीक्षा में राज्यभर से 7 लाख 48 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं. परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से सख्त किया गया है.

राज्य के सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ देखी गई. कई केंद्रों पर छात्र-छात्राएं तय समय से पहले पहुंच गए. प्रवेश पत्र और पहचान पत्र की जांच के बाद ही केंद्रों में प्रवेश दिया गया. जैक के निर्देशानुसार किसी भी परीक्षार्थी को अनुचित साधनों के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई.

1989 परीक्षा केंद्र, हर स्तर पर निगरानी

इस वर्ष मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए राज्यभर में कुल 1989 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें मैट्रिक के लिए 1232 और इंटरमीडिएट के लिए 757 केंद्र शामिल हैं. सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, स्टैटिक दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है. प्रश्न-पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी तरह निगरानी में की गई. कोषागार खोलने से लेकर प्रश्न-पत्र वितरण तक हर चरण में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है.

परीक्षार्थियों की संख्या में आई कमी

मैट्रिक परीक्षा में इस वर्ष 4,23,861 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं. जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा में 3,24,321 छात्र-छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं. वहीं, इंटरमीडिएट में संकायवार बात करें तो विज्ञान संकाय से 90,579, वाणिज्य संकाय से 21,195 और कला संकाय से 2,12,547 छात्र शामिल हैं.

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार दोनों परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है. मैट्रिक परीक्षा में गिरिडीह जिला सबसे अधिक परीक्षार्थियों वाला जिला है, जहां से 40,827 छात्र परीक्षा दे रहे हैं. वहीं, खूंटी जिला सबसे कम परीक्षार्थियों वाला जिला है, जहां से 6,097 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं. इंटरमीडिएट परीक्षा में भी गिरिडीह जिले में सबसे अधिक परीक्षार्थी हैं.