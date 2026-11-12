JAC Board Exam 2027: मैट्रिक-इंटर परीक्षा शुल्क में 120 रु का किया इजाफा, 7.5 लाख छात्रों पर पड़ेगा असर, विरोध शुरु
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने 2027 की मैट्रिक-इंटर परीक्षा शुल्क में 120 रुपये की बढ़ोतरी की है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह
Published : November 12, 2026 at 5:31 PM IST
रांची: झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा देने की तैयारी कर रहे लाखों विद्यार्थियों को इस बार परीक्षा के लिए पहले से अधिक पैसे खर्च करने होंगे. झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षा के शुल्क में 120 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है. लगातार दूसरे साल परीक्षा शुल्क बढ़ाए जाने से पिछले दो वर्षों में परीक्षा देना करीब 40 प्रतिशत तक महंगा हो गया है. इस फैसले का सीधा असर राज्य के 7.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों पर पड़ेगा, जिसे लेकर अभिभावक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है.
गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की बढ़ेगी परेशानी
परीक्षा शुल्क में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर अभिभावक संगठन ने गहरी चिंता जताई है. संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि लगातार दूसरे साल फीस बढ़ाना विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने जैसा है. इसका सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ेगा, जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है.
संगठन ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी मजदूर, किसान और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं. ऐसे परिवारों के लिए बच्चों की पढ़ाई, किताबें, कॉपी और अन्य शैक्षणिक खर्चों का इंतजाम करना पहले से ही चुनौतीपूर्ण है. अब परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी से उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी, जिससे कई गरीब और मेधावी विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है.
राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग
अभिभावक संगठन ने राज्य सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है. संगठन का कहना है कि शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि परीक्षा शुल्क को आम परिवारों की आर्थिक क्षमता के अनुरूप रखा जाए. सरकार को शुल्क वृद्धि के इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को राहत देने के लिए ठोस व्यवस्था करनी चाहिए.
12 नवंबर से शुरू हुई परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया
जैक (JAC) की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, वर्ष 2027 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 नवंबर से शुरू हो गई है. परीक्षा फॉर्म और शुल्क जमा करने का पूरा शेड्यूल नीचे दिया गया है:
- बिना विलंब शुल्क आवेदन: 12 नवंबर से 26 नवंबर तक.
- बैंक चालान से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 30 नवंबर.
- विलंब शुल्क (Late Fine) के साथ आवेदन: 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक (नियमित शुल्क के अतिरिक्त 500 रुपये देने होंगे).
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