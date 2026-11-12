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JAC Board Exam 2027: मैट्रिक-इंटर परीक्षा शुल्क में 120 रु का किया इजाफा, 7.5 लाख छात्रों पर पड़ेगा असर, विरोध शुरु

JAC ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा देने की तैयारी कर रहे लाखों विद्यार्थियों को इस बार परीक्षा के लिए पहले से अधिक पैसे खर्च करने होंगे. झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षा के शुल्क में 120 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है. लगातार दूसरे साल परीक्षा शुल्क बढ़ाए जाने से पिछले दो वर्षों में परीक्षा देना करीब 40 प्रतिशत तक महंगा हो गया है. इस फैसले का सीधा असर राज्य के 7.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों पर पड़ेगा, जिसे लेकर अभिभावक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है.

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