JAC BOARD EXAM 2026: परीक्षा की उलटी गिनती शुरू, प्रशासनिक तैयारी पूरी
3 फरवरी से शुरू JAC की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू होने वाली है. 2026 में करीब 7 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे.
रांची: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. राज्यभर के स्कूलों में परीक्षा को लेकर माहौल पूरी तरह बन चुका है और लाखों छात्र-छात्राएं मैट्रिक की तैयारी में जुटे हुए हैं. परिषद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, JAC 10वीं बोर्ड की लिखित परीक्षाएं 3 फरवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी.
इस वर्ष भी मैट्रिक परीक्षा एक ही पाली में संपन्न होगी. सभी विषयों की परीक्षा सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ली जाएगी. छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने और समझने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. परिषद का कहना है कि यह अतिरिक्त समय छात्रों को मानसिक रूप से प्रश्नों को समझने और बेहतर तरीके से उत्तर लिखने में सहायक होगा.
परिषद के अधिकारियों के अनुसार, बोर्ड परीक्षा का उद्देश्य केवल अंक आधारित मूल्यांकन नहीं है, बल्कि छात्रों की विषयगत समझ, विश्लेषण क्षमता और लेखन कौशल का समग्र आकलन करना है. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा पैटर्न को संतुलित रखा गया है. लिखित परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल और वाइवा, परीक्षाओं का आयोजन 24 फरवरी से 7 मार्च 2026 के बीच किया जाएगा. इसे लेकर सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों और स्कूल प्रबंधन को पहले ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
परीक्षा पैटर्न और मूल्यांकन व्यवस्था
झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक परीक्षा के पैटर्न को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है. इस वर्ष भी परीक्षा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (Answer Booklet) के माध्यम से आयोजित की जाएगी. परिषद ने साफ किया है कि अलग से OMR शीट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQ) के उत्तर भी छात्रों को उत्तर पुस्तिका में ही लिखने होंगे.
अंकों का वितरण इस प्रकार निर्धारित किया गया है
- 30 प्रतिशत अंक – बहुविकल्पीय (ऑब्जेक्टिव) प्रश्न
- 50 प्रतिशत अंक – लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
- 20 प्रतिशत अंक – आंतरिक मूल्यांकन / प्रैक्टिकल
इस पैटर्न के तहत छात्रों को केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर निर्भर रहने के बजाय वर्णनात्मक उत्तरों पर भी पूरा ध्यान देना होगा. शिक्षकों का मानना है कि यह व्यवस्था छात्रों की लिखित अभिव्यक्ति और विषय की गहरी समझ को बढ़ावा देती है.
एडमिट कार्ड जारी, स्कूलों से ही मिलेगा प्रवेश पत्र
मैट्रिक परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. परिषद की आधिकारिक वेबसाइट https://jac.jharkhand.gov.in पर प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं. हालांकि, परिषद ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि छात्र स्वयं एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते. केवल संबंधित स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य को ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अनुमति दी गई है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे.
छात्रों को क्या करना होगा?
बोर्ड की ओर से साफ कहा गया है कि सभी विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड अपने-अपने स्कूल से ही प्राप्त करें. स्कूल प्रबंधन को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे समय रहते प्रवेश पत्र डाउनलोड कर छात्रों तक पहुंचाएं, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो.
छात्रों को सलाह दी गई है कि एडमिट कार्ड प्राप्त करते समय उस पर दर्ज नाम, रोल नंबर, विषय, परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि और समय जैसी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें. यदि किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है, तो तुरंत स्कूल प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते सुधार कराया जा सके.
स्कूल कैसे डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड?
- JAC की आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाएं
- होमपेज पर “Download Admit Card
- Secondary Exam 2026” लिंक पर क्लिक करें
- कक्षा 10वीं परीक्षा पोर्टल का चयन करें स्कूल का लॉगिन विवरण भरें एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट निकालें और छात्रों में वितरित करें परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना एडमिट कार्ड किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
शिक्षकों की सलाह: आखिरी दिनों में कैसे करें बेहतर तैयारी
मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में अब केवल कुछ ही दिन शेष हैं. ऐसे में शिक्षकों ने छात्रों को संतुलित, योजनाबद्ध और अनुशासित तरीके से पढ़ाई करने की सलाह दी है. स्कूलों में नियमित कक्षाओं के साथ-साथ रिवीजन क्लास, मॉडल टेस्ट पेपर और प्रैक्टिस टेस्ट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. मारवाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल आशीष कुमार का कहना है कि छात्रों को पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र अवश्य देखने चाहिए. इससे न केवल प्रश्नों के पैटर्न की जानकारी मिलती है, बल्कि यह भी समझ में आता है कि किन टॉपिक्स से बार-बार सवाल पूछे जाते हैं. उन्होंने कहा कि अंतिम समय में नई किताबें या नए टॉपिक्स शुरू करने से बचना चाहिए.
वहीं, शिक्षिका स्वाति भारती का कहना है कि हर विषय के मुख्य बिंदुओं और महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर फोकस करना जरूरी है. उत्तर लिखते समय भाषा की स्पष्टता, सही शब्दों का चयन और उत्तर की संरचना पर विशेष ध्यान देना चाहिए. साफ और संतुलित उत्तर अधिक अंक दिलाने में सहायक होते हैं.
शिक्षकों का कहना है कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा में तीन तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण होते हैं. ये 30 अंकों के होते हैं और छात्रों के लिए स्कोरिंग साबित हो सकते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थियों को मॉडल टेस्ट पेपर उपलब्ध कराए गए हैं और स्कूल स्तर पर लगातार रिवीजन कराया जा रहा है.
परीक्षार्थियों की जिम्मेदारी सबसे अहम
परीक्षा की तैयारी को लेकर स्कूलों में लगातार अभ्यास कराया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों और विशेषज्ञों का मानना है कि अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थियों की है. समय का सही उपयोग करते हुए सभी विषयों का संतुलित रिवीजन करना बेहद जरूरी है.
परीक्षार्थियों का कहना है कि वे नियमित पढ़ाई के साथ-साथ मानसिक शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. पर्याप्त नींद लेना, पढ़ाई के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लेना और सकारात्मक सोच बनाए रखना परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक है.
प्रशासनिक तैयारी और परीक्षा से जुड़े आंकड़े
झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने दावा किया है कि परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. परिषद के अध्यक्ष नटवा हांसदा ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी और पर्यवेक्षण को सख्त किया गया है.
वर्ष 2026 में झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में लगभग 7 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे इसमें मैट्रिक के 4 लाख से अधिक विद्यार्थी और इंटर के 3 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं.
परीक्षा केंद्रों की संख्या
- मैट्रिक परीक्षा केंद्र: लगभग 1200 से अधिक
- इंटर परीक्षा केंद्र: लगभग 800 से अधिक
- कुल परीक्षा केंद्र: करीब 2000 से अधिक
सभी केंद्रों पर प्रशासनिक, सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्था को मजबूत किया गया है
3 फरवरी से शुरू होने वाली JAC मैट्रिक परीक्षा 2026 को लेकर छात्र, शिक्षक और प्रशासन तीनों स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही परीक्षा की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. अब जिम्मेदारी छात्रों की है कि वे अनुशासन, आत्मविश्वास और सही रणनीति के साथ परीक्षा में शामिल हों और बेहतर प्रदर्शन कर अपने भविष्य की मजबूत नींव रखें.
