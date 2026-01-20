ETV Bharat / state

JAC BOARD EXAM 2026: परीक्षा की उलटी गिनती शुरू, प्रशासनिक तैयारी पूरी

स्कूल के छात्र और छात्राएं ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. राज्यभर के स्कूलों में परीक्षा को लेकर माहौल पूरी तरह बन चुका है और लाखों छात्र-छात्राएं मैट्रिक की तैयारी में जुटे हुए हैं. परिषद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, JAC 10वीं बोर्ड की लिखित परीक्षाएं 3 फरवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी. इस वर्ष भी मैट्रिक परीक्षा एक ही पाली में संपन्न होगी. सभी विषयों की परीक्षा सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ली जाएगी. छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने और समझने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. परिषद का कहना है कि यह अतिरिक्त समय छात्रों को मानसिक रूप से प्रश्नों को समझने और बेहतर तरीके से उत्तर लिखने में सहायक होगा. प्रिंसिपल, शिक्षाविद् और शिक्षिका का बयान (ETV Bharat) परिषद के अधिकारियों के अनुसार, बोर्ड परीक्षा का उद्देश्य केवल अंक आधारित मूल्यांकन नहीं है, बल्कि छात्रों की विषयगत समझ, विश्लेषण क्षमता और लेखन कौशल का समग्र आकलन करना है. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा पैटर्न को संतुलित रखा गया है. लिखित परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल और वाइवा, परीक्षाओं का आयोजन 24 फरवरी से 7 मार्च 2026 के बीच किया जाएगा. इसे लेकर सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों और स्कूल प्रबंधन को पहले ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. परीक्षा पैटर्न और मूल्यांकन व्यवस्था झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक परीक्षा के पैटर्न को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है. इस वर्ष भी परीक्षा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (Answer Booklet) के माध्यम से आयोजित की जाएगी. परिषद ने साफ किया है कि अलग से OMR शीट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQ) के उत्तर भी छात्रों को उत्तर पुस्तिका में ही लिखने होंगे. अंकों का वितरण इस प्रकार निर्धारित किया गया है 30 प्रतिशत अंक – बहुविकल्पीय (ऑब्जेक्टिव) प्रश्न

50 प्रतिशत अंक – लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

20 प्रतिशत अंक – आंतरिक मूल्यांकन / प्रैक्टिकल इस पैटर्न के तहत छात्रों को केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर निर्भर रहने के बजाय वर्णनात्मक उत्तरों पर भी पूरा ध्यान देना होगा. शिक्षकों का मानना है कि यह व्यवस्था छात्रों की लिखित अभिव्यक्ति और विषय की गहरी समझ को बढ़ावा देती है. एडमिट कार्ड जारी, स्कूलों से ही मिलेगा प्रवेश पत्र मैट्रिक परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. परिषद की आधिकारिक वेबसाइट https://jac.jharkhand.gov.in पर प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं. हालांकि, परिषद ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि छात्र स्वयं एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते. केवल संबंधित स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य को ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अनुमति दी गई है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे. छात्रों को क्या करना होगा? बोर्ड की ओर से साफ कहा गया है कि सभी विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड अपने-अपने स्कूल से ही प्राप्त करें. स्कूल प्रबंधन को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे समय रहते प्रवेश पत्र डाउनलोड कर छात्रों तक पहुंचाएं, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो. छात्रों को सलाह दी गई है कि एडमिट कार्ड प्राप्त करते समय उस पर दर्ज नाम, रोल नंबर, विषय, परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि और समय जैसी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें. यदि किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है, तो तुरंत स्कूल प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते सुधार कराया जा सके. स्कूल कैसे डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड?