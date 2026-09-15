घर से भागकर लव मैरिज की, मां-बांप से किया किनारा, अब पति के साथ नहीं रहने की ठानी
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लव मैरिज से जुड़े एक अजीबोगरीब मामले पर हुई सुनवाई, पिता के बाद पति ने कोर्ट में लगाई गुहार. सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 10:45 AM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लव मैरिज से जुड़े एक अजीबोगरीब मामले पर सुनवाई हुई. इस मामले में जहां युवती ने शादी के बाद कोर्ट में कहा था कि वह अपने मां-बाप के साथ नहीं रहना चाहती, तो वहीं दूसरी ओर अब उसने पति के साथ रहने से इनकार करते हुए वापस मां-बाप के साथ रहने की बात कही है. इस पेंचीदा मामले में पति के बाद पति ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद उसे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत कानूनी उपाय का सहारा लेने का सुझाव दिया गया है.
लव मैरिज की और मां-बाप से किया किनारा
ये पूरा मामला जिला मऊगंज निवासी दिवेक कुमार (बदला हुआ नाम) और क्षेत्र में रहने वाली एक युवती से जुड़ा हुआ है. दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और दोनों ने घर से भागकर प्रेम विवाह कर लिया था. बेटी के लापता होने पर पिता द्वारा शाहपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इसी बीच पुलिस द्वारा बेटी की तलाश नही किए जाने का आरोप लगाते हुए पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका भी दायर की थी.
हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने युवती को विगत 20 जुलाई को हाईकोर्ट में पेश किया था. इस दौरान युवती ने हाईकोर्ट में कहा था कि वह अपने माता-पिता नहीं बल्कि पति के साथ रहना चाहती है.
फिर कोर्ट में कहा-पति के साथ नहीं रहना
इस बीच एक बार फिर युवती अपने घर चली गई, जिसके बाद पति विवेक कुमार साहू की ओर से ससुर द्वारा उसकी पत्नी को बंधक बनाकर रखे जाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट ने विगत 20 अगस्त को याचिका की सुनवाई करते हुए युवती को पेश करने के आदेश जारी किए थे. इसके बाद पूरे घटनाक्र में नया मोड़ आ गया, जब युवती ने इसके 5 सितम्बर को हाईकोर्ट में उपस्थित होकर कहा है कि वह अपने पिता के साथ जाना चाहती है.
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इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद पाठक की युगलपीठ ने पारित अपने आदेश में कहा है कि महिला बालिग है. ऐसे में याचिकाकर्ता (पति) उसकी कस्टडी पाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत उपलब्ध कानूनी उपाय का सहारा ले सकता है.