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जबलपुर में रहते हैं 'इंडियन जैकी चैन', हर स्टेप को हूबहु करते हैं कॉपी, मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट

इंडियन जैकी चैन की कहानी ( Source- Sharad Gupta & Screengrab @Jackie Chan )

जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले शरद गुप्ता को इंडियन जैकी चैन कहा जाता है. उनकी कहानी किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं है. परिवार की आर्थिक स्थिति भले ही मजबूत नहीं है, लेकिन शरद के सपने बड़े हैं. बचपन से ही मार्शल आर्ट के प्रति उनका जुनून रहा है. इस जुनून के पीछे उनके पिता राजेश गुप्ता का एक अधूरा सपना है, जिसे शरद ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया.

जबलपुर के इंडियन जैकी चैन की कहानी (Etv Bhara Graphics) पिता सीखना चाहते थे मार्शल आर्ट्स दरअसल, शरद के पिता राजेश गुप्ता अपनी जवानी के दिनों में हॉलीवुड अभिनेता और मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली के बड़े प्रशंसक थे. उन्हें कराटे व बॉक्सिंग सीखने का शौक था. राजेश बताते हैं कि उस दौर में जबलपुर के स्टेडियम में कराटे की एकमात्र क्लास संचालित होती थी. इसे सिखाने वाले प्रशिक्षक लंदन से कराटे सीखकर आए थे. आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण राजेश क्लास में दाखिला नहीं ले सकते थे. ऐसे में वह दूर एक छत पर खड़े होकर क्लास देखते और वहीं से अभ्यास किया करते थे.