जबलपुर में रहते हैं 'इंडियन जैकी चैन', हर स्टेप को हूबहु करते हैं कॉपी, मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट
पिता के अधूरे सपने को बेटे ने बनाया अपना जुनून, वीडियो देखकर सीखा मार्शल आर्ट्स, मुयथाई फाइटिंग में भी जीते अवॉर्ड. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 2:56 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले शरद गुप्ता को इंडियन जैकी चैन कहा जाता है. उनकी कहानी किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं है. परिवार की आर्थिक स्थिति भले ही मजबूत नहीं है, लेकिन शरद के सपने बड़े हैं. बचपन से ही मार्शल आर्ट के प्रति उनका जुनून रहा है. इस जुनून के पीछे उनके पिता राजेश गुप्ता का एक अधूरा सपना है, जिसे शरद ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया.
पिता सीखना चाहते थे मार्शल आर्ट्स
दरअसल, शरद के पिता राजेश गुप्ता अपनी जवानी के दिनों में हॉलीवुड अभिनेता और मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली के बड़े प्रशंसक थे. उन्हें कराटे व बॉक्सिंग सीखने का शौक था. राजेश बताते हैं कि उस दौर में जबलपुर के स्टेडियम में कराटे की एकमात्र क्लास संचालित होती थी. इसे सिखाने वाले प्रशिक्षक लंदन से कराटे सीखकर आए थे. आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण राजेश क्लास में दाखिला नहीं ले सकते थे. ऐसे में वह दूर एक छत पर खड़े होकर क्लास देखते और वहीं से अभ्यास किया करते थे.
उनकी लगन देखकर प्रशिक्षक ने उन्हें भी कराटे सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियों के चलते वह अपना अभ्यास आगे जारी नहीं रख सके. हालांकि, उनके मन में एक सपना हमेशा रहा कि वह अपने बेटे को मार्शल आर्ट जरूर सिखाएंगे.
बेटे ने पूरा किया पिता का सपना, बन गए फाइटर
जबलपुर के कछियाना में रहने वाले राजेश गुप्ता ने बचपन में ही बेटे शरद को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना शुरू किया. आगे चलकर शरद ने बाकायदा मार्शल आर्ट की क्लास भी ज्वाइन की और धीरे-धीरे इसमें महारत हासिल कर ली. इसके साथ ही उन्होंने फ्री स्टाइल MMA फाइटिंग की ही तरह खेले जाने वाली मुय थाई फाइटिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया.
वीडियो देखकर सीखी फाइटिंग, तीन नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड
शरद बताते हैं कि जबलपुर में उस समय मुय थाई फाइटिंग की ट्रेनिंग की कोई खास व्यवस्था नहीं थी. न ही उन्हें अभ्यास के लिए ऐसे फाइटर मिलते थे, जिनके साथ वह अपनी तकनीक को बेहतर बना सकें. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. इंटरनेट पर उपलब्ध वीडियो देखकर अलग-अलग तकनीक सीखीं और खुद ही अभ्यास जारी रखा. इसी मेहनत का नतीजा रहा कि उन्होंने दो नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और दोनों में गोल्ड मेडल हासिल किए. एक चैंपियनशिप में उन्होंने ब्राजील के खिलाड़ी को भी शिकस्त दी थी. इसके साथ ही उन्होंने की बॉक्सिंग की एक चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और उसमें भी नेशनल मेडल जीता.
जैकी चैन और ब्रूस ली के एक्शन की हूबहू नकल
फाइटिंग छोड़ने के बाद शरद ने सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाना शुरू किया. उनके वीडियो में हॉलीवुड के मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली और अभिनेता जैकी चैन के एक्शन की झलक दिखाई देती है. वह उनके स्टंट और फाइटिंग मूव्स को हूबहू दोहराने की कोशिश करते हैं. उनके इस अंदाज को लोगों ने खूब पसंद किया. देखते-देखते उनके कई वीडियो लाखों बार देखे गए. उनके सोशल मीडिया पर 3 लाख 80 हजार फॉलोअर हैं.
इंडियन जैकी चैन के नाम से है चैनल
शरद ने अपने सोशल मीडिया चैनल का नाम 'इंडियन जैकी चैन' रखा है. उनके एक वीडियो को देखकर अमेरिका के मशहूर कुंग-फू कंटेंट क्रिएटर और पॉडकास्ट होस्ट ओजी एंट ने भी उनका इंटरव्यू लिया. इसकी वजह शरद का वह वीडियो था, जिसमें उन्होंने जैकी चैन के एक्शन को हूबहू दोहराया था. सोशल मीडिया ने शरद को वह मंच दिया, जिसकी उन्हें तलाश थी. इसी के जरिए उन्हें दक्षिण भारत की तीन फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला.
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योग में पोस्ट ग्रेजुएशन, निजी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर
शरद गुप्ता ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से योग विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. फिलहाल वह एक निजी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर के रूप में काम कर रहे हैं. नौकरी के साथ-साथ वह अपने वीडियो बनाते हैं और मार्शल आर्ट का अभ्यास भी जारी रखते हैं.
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शरद के दो बड़े सपने हैं. पहला यह कि वे एक बार दुनिया के मशहूर एक्शन स्टार जैकी चैन से मिलना चाहते हैं. दूसरा कि वह जबलपुर में अपनी मार्शल आर्ट क्लास शुरू करना चाहते हैं, जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निशुल्क ट्रेनिंग दे सकें और अपनी मां को अपने पैसों से खरीद कर घर दिलाना चाहते हैं. उनका मानना है कि जिस तरह उनके पिता ने आर्थिक तंगी के बावजूद उन्हें इस कला से जोड़ा, उसी तरह वह भी प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहते हैं.
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शरद की कहानी बताती है कि संसाधनों की कमी किसी के हुनर को खत्म नहीं कर सकती. पिता का अधूरा सपना, खुद की मेहनत और सोशल मीडिया का मंच मिलकर आज उन्हें एक नई पहचान दे रहे हैं. अब उनका सपना सिर्फ खुद को स्थापित करना नहीं, बल्कि जबलपुर के उन बच्चों के लिए भी रास्ता बनाना है, जिनके पास प्रतिभा तो है, लेकिन उसे निखारने के संसाधन नहीं हैं.