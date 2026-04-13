जबलपुर में यूथ कांग्रेस और पुलिस के बीच तनातनी, गिरफ्तारी कर ले गए परेड ग्राउंड
अमेरिका से हुई ट्रेड डील के विरोध में यूथ कांग्रेस का जबलपुर में जंगी प्रदर्शन, एक घंटा तक पुलिस से तनातनी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 6:04 PM IST
जबलपुर : केंद्र सरकार ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है, उसके विरोध में कांग्रेस लगातार देश के अलग-अलग हिस्सों में आंदोलन कर रही है. इसी सिलसिले में सोमवार को जबलपुर में भी युवक कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन किया. आंदोलन में शामिल होने के लिए युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब जबलपुर पहुंचे. प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक गहमागहमी होती रही.
युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब का कहना है "ट्रेड डील के बाद भारतीय किसान और छोटे व्यापारी बहुत ज्यादा नुकसान में आ जाएंगे. इसलिए जब तक यह ट्रेड डील खत्म नहीं होती, वह लगातार आंदोलन करते रहेंगे."
कलेक्ट्रेट जाने की रणनीति नाकाम रही
कांग्रेसी बड़ी तादाद में जबलपुर के सिविक सेंटर में इकट्ठे हुए, जहां पर सभा का आयोजन किया गया. यहां से एक रैली निकालकर कांग्रेसी जबलपुर के कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए. लेकिन जबलपुर कलेक्ट्रेट में धारा 144 लगी हुई है. इसलिए किसी को भी कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास आंदोलन करने की अनुमति नहीं है. इसलिए प्रशासन ने कांग्रेसियों को घंटाघर के पास ही रोक लिया. लेकिन कांग्रेसी कलेक्ट्रेट जाना चाह रहे थे. इसलिए कांग्रेसियों और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर टकराव हुआ.
वॉटर कैनन से एक घंटे तक बौछार
प्रशासन ने कांग्रेसियों के ऊपर वॉटर कैनन से लगातार 1 घंटे तक पानी की बोछारों से प्रहार किया. कांग्रेसियों ने गिरफ्तारियां दी. कांग्रेसियों को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन परेड ग्राउंड ले जाया गया. युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब का कहना है "अमेरिका ने भारत के साथ जो ट्रेड डील की है, उसके लिए अमेरिका बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा था. भारत जब बहुत कठिन दौर में था, तब भी अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार नहीं खोले गए."
भारत के किसानों की उपज के दाम गिरेंगे
उदय भानु चिब का कहना है "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न जाने किस दबाव में हैं कि उन्होंने अमेरिका के साथ कृषि उत्पादन के लिए समझौता कर लिया. इस ट्रेड डील का असर भारत के छोटे किसानों और छोटे व्यापारियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब अमेरिका का कृषि उत्पादन भारतीय बाजारों में आएगा तो वह काफी सस्ता होगा. ऐसी स्थिति में भारत के किसानों को उनके उत्पाद के पूरे दाम नहीं मिल पाएंगे और अनाज की कीमतें बहुत अधिक गिर जाएगी. मध्य प्रदेश के मक्का गेहूं जैसे उत्पादों के लिए यह खतरनाक है."
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मंडियों में जाकर किसानों को जागरूक करेगी यूथ कांग्रेस
युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब का कहना है " ट्रेड डील के आने के बाद भारतीय फलों के बाजार में भी बहुत नुकसान होगा. अमेरिका से सस्ते फल भारत आयात होंगे. इस वजह से भारतीय फल उत्पादक किसान घाटे में आ जाएंगे." कांग्रेस का आरोप है कि अभी भी मध्य प्रदेश में किसान समर्थन मूल्य से नीचे गेहूं बेचने के लिए मजबूर हैं. आने वाले दिनों में कपास को लेकर भी किसानों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा. मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष यश घनघोरिया ने कहा "वे इस मामले में मध्य प्रदेश की 4 बड़ी मंडियों में सत्याग्रह करने जा रहे हैं, जहां पर किसानों को यह बात समझाई जाएगी कि सरकार ने किसानों के हितों के साथ समझौता किया है."