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जबलपुर में युवक कांग्रेसियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, शहर में बढ़ते क्राइम के खिलाफ प्रदर्शन

जबलपुर: मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस ने शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने मंगलवार को प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने शहर में बढ़ते अपराध, जुआ-सट्टा और अवैध गतिविधियों को लेकर पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया.

उन्होंने कहा, "इनकी एक बड़ी वजह शहर में बढ़ती हुई शराब खोरी है. शहर भर में शराब के कई अवैध अड्डे चल रहे हैं और जगह-जगह लोग शराब पीते हुए मिल जाते हैं. यही लोग बाद में अपराध को अंजाम देते हैं. इसी कारण युवक कांग्रेस के साथियों ने पुलिस महकमे को जगाने के लिए यह प्रदर्शन किया है ."

युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया का आरोप है, "शहर में अपराध के साथ जुआ-सट्टा और अन्य अवैध कारोबार बढ़ रहे हैं. पुलिस इन्हें प्रभावी तरीके से नियंत्रित नहीं कर पा रही है. जबलपुर में आम आदमी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है. मोबाइल चोरी आम बात हो गई है. सड़क पर कभी भी चाकू बाजी की घटनाएं हो जाती हैं."

युवक कांग्रेस ने जबलपुर के उत्तर विधानसभा से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पैदल मार्च किया. युवा कांग्रेस जब अपने साथियों के साथ प्रदर्शन करने जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे तो उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई.

'चाकूबाजी से लेकर डकैती तक की घटनाएं बढ़ीं'

यश घनघोरिया का कहना है, साल 2026 में जबलपुर में चाकूबाजी की घटनाएं भी चर्चा में रही हैं. जून की एक रिपोर्ट में इस साल के शुरुआती 5 महीनों में 201 चाकूबाजी की घटनाएं और 15 हत्याओं का आंकड़ा सामने आया था. वहीं खितौला के ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुई डकैती भी बड़ी वारदातों में शामिल रही. पुलिस के अनुसार मामले में बाद में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और लूटा गया सोना बरामद किया गया. इस मामले में भी पुलिस पूरा सोना बरामद नहीं कर पाई."

युवक कांग्रेस अध्यक्ष ने बताए अपराध के आंकड़े

युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने बताया, "जबलपुर में 2025 में जिले में 66 हत्या, 188 हत्या के प्रयास, 79 लूट, 61 झपटमारी, 590 अपहरण, 840 वाहन चोरी और 392 चोरी के मामले दर्ज हुए. इसी दौरान आर्म्स एक्ट के 865 और आबकारी एक्ट के 6101 मामले दर्ज किए गए. जुआ-सट्टे से जुड़े 1626 प्रकरण भी दर्ज किए गए.

2026 के पहले छह महीनों में जनवरी से जून के बीच 523 अवैध हथियार प्रकरण, 3779 आबकारी एक्ट और 318 जुआ एक्ट के प्रकरण दर्ज किए गए. इसी अवधि में 212 जिला बदर और 14 एनएसए की कार्रवाई की गई लेकिन इसके बावजूद अपराधी नियंत्रण में नहीं हैं."