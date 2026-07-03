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हाथ जोड़ छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाता रहा युवक, जबलपुर में शख्स की बेरहमी से पिटाई के बाद बनाया वीडियो

जबलपुर में युवक के साथ मारपीट का वीडियो ( ETV Bharat )

जबलपुर: जबलपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक लड़के के साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं. लड़के के साथ पहले एक होटल में मारपीट होती है इसके बाद उसे एक कार में बिठाया जाता है. कार में भी उसके साथ मारपीट करते हुए वीडियो बनाया जाता है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जबलपुर पुलिस का कहना है कि फिलहाल लड़का जबलपुर से बाहर है जैसे ही वह पुलिस के सामने आता है तो उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर उसके साथ किसने और क्यों मारपीट की. जबलपुर में शख्स की बेरहमी से पिटाई (ETV Bharat) वीडियो में अलग-अलग जगहों पर लड़के से हो रही मारपीट जबलपुर में कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें एक युवक को अलग-अलग स्थान पर ले जाकर मारपीट की जा रही है. पहले वीडियो में एक शख्स उसे पीले रंग की बेल्ट से लगातार पीट रहा है, जबकि मार खाने वाला लड़का रहम की भीख मांग रहा है. एक दूसरे वीडियो में इसी लड़के को एक कार में बैठाया गया है और दो लड़के इस लड़के के साथ मारपीट कर रहे हैं. हमलावर लड़के ये भी बता रहे हैं कि मारपीट के इस तरह के लगभग 20 वीडियो अब तक बनाए जा चुके हैं.