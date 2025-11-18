गर्दन पर दनादन चाकू मारकर भागा आरोपी, जबलपुर में दिनदहाड़े युवती की नृशंस हत्या
जबलपुर में दिनदहाड़े युवती की हत्या. आरोपी ने बेरहमी से चाकू से गर्दन पर वार करके उतारा मौत के घाट. घटना का कारण स्पष्ट नहीं.
जबलपुर: उड़िया मोहल्ले से मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक युवती के गले पर चाकू से दनादन कई वार करके हत्या कर दी गई. मोहल्ले के रहने वाले एक युवक ने ही इस घटना को अंजाम दिया. घटना के समय युवती हर दिन की तरह अपना काम कर रही थी, तभी इसी दौरान आरोपी आया और किसी बात पर कहा सुनी हुई और उसने गर्दन पर वार करके युवती को मौत के घाट उतार दिया. घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.
मोहल्ले के ही रहने वाले युवक ने दिया वारदात को अंजाम
छोटी ओमती के पास उड़िया मोहल्ले की रहने वाली मुस्कान यादव मंगलवार की सुबह करीब साढ़े 10 बजे अपने घर पर काम कर रही थी. इसी दौरान मोहल्ले का ही एक युवक घर आया और युवती पर चाकू से दनादन वार कर दिया. उसने युवती के गर्दन पर कई वार किए जिस वजह से वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी.
घटना की जानकारी लगते ही परिजन युवती को नजदीकी अस्पताल लेकर गए, लेकिन इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया. युवती के शरीर में गहरे घाव के कई निशान थे. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. आरोपी युवक की पहचान गोलू यादव के रूप में हुई है और वो वारदात के बाद से फरार है.
पुलिस हर एंगल से मामले की कर रही है जांच
मामले की जानकारी मिलते ही ओमती थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल से कई साक्ष्य जुटाए हैं और मामले की जांच कर रही है. हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस वजह से युवक ने इतनी बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया. कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई पुरानी रंजिश रही होगी तभी उसने इतनी निर्ममता से युवती की हत्या की है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दी है. परिजन ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है.