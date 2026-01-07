घर में सो रहा था ऑटो चालक, घसीटते हुए बदमाश ले गए सड़क पर, पत्थर पटकर मार डाला
जबलपुर में युवक को घर से उठाकर ले गए बदमाश, मां के पहुंचने से पहले बदमाशों ने की बर्बर हत्या.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 7, 2026 at 4:57 PM IST
जबलपुर: शहर में हत्या जैसी संगीन वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है, अपराधी इतने निडर और बेखौफ हो चुके हैं कि शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में सड़क पर हत्या कर दी जा रही है. दमोहनाका में बुधवार तड़के पांच बजे एक ऑटो चालक की बीच सड़क पर हत्या कर दी गई. मृतक की मां ने बताया कि आरोपी बेटे को घर से उठाकर ले गए और उसकी बीच सड़क पर हत्या कर दी. मृतक की पहचान आकाश उर्फ अक्कू (26) के रूप में हुई है.
युवक की पुरानी रंजिश थी
पूरा मामला गोहलपुर थाना क्षेत्र के खिन्नी मोहल्ले का है. यहां बुधवार की सुबह एक मां के लिए निराशा से भरा दिन ले कर आई, कुछ बदमाशों ने उसके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी. मृतक आकाश उर्फ अक्कू (26) किराए का ऑटो चलाता था.
ऑटो चालक की बीच सड़क पर हत्या
जानकारी के अनुसार, आकाश सुबह करीब पांच बजे अपने घर में था. उसका खिन्नी मोहल्ले में कुछ युवकों से किसी बात को लेकर विवाद था. विवाद के चलते आरोपी उसके घर सुबह आ धमके और उसे घर से उठाकर ले गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तीन से चार युवक आकाश को बेरहमी से पीटते हुए घसीटकर क्षेत्रीय बस स्टैंड दमोहनाका के पास ले गए. बस स्टैंड के पास आरोपियों ने आकाश के सिर पर पत्थर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
हत्या से इलाके में मचा हड़कंप
इस बीच मृतक की मां कलावती बाई भी आरोपियों के पीछे भागी, लेकिन तब तक आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और गोहलपुर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
बम कांड और चाकूबाजी की घटना में बढ़ोतरी
घटनास्थल शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में आता है, जिस के पास ही एक नामी हॉस्पिटल भी है, इतने भीड़ वाले इलाके में भी आरोपियों ने हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे दिया. यह और भी चौंकाने वाला है. स्थाई निवासी नीरज चौधरी ने बताया कि "बदमाश निरंकुश और बेखौफ हो गए हैं और प्रशासन सो रहा है. शहर में बम कांड और चाकूबाजी की वारदात बढ़ती जा रही है."
- नरसिंहपुर में पति की हैवानियत, पत्नी ने चाय बनाने से किया मना तो रेत डाला गला
- मौत के बाद भी सरपंच बने रहेंगे देवल गांव के लाखन सिंह, जनता ने दी अनोखी श्रद्धांजलि
गोहलपुर थाना प्रभारी रितेश कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि "मृतक आकाश की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष है. जोकि थाना कोतवाली क्षेत्र के खिन्नी मोहल्ला का रहने वाला है. उसका शव रेन बसेरा के सामने रोड के किनारे पड़ा मिला. मृत के सिर पर चोट के निशान हैं. शव के पास एक पत्थर भी पड़ा हुआ है. अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है."