जबलपुर में दिखे कलाकारों के अपने-अपने राम, 12 शैलियों में रामायण को कैनवास पर उतारा

श्रीलंका के कैंडी शहर में पुरानी गुफाएं हैं, इन गुफाओं में महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुए चित्र बने हुए हैं. इन चित्रों की यह शृंखला, एक पूरी कहानी कहती है. चित्रों को बनाने की शैली भी बिल्कुल अलग है. इसे देगाल्डरूआ पेंटिंग शैली के नाम से जाना जाता है. जबलपुर की कलाकार शैलजा सुलेरे, आन्या अग्रवाल और लकी सिंह राजपूत ने मिलकर एक नया प्रयोग किया है, जिसमें देगाल्डरूआ पेंटिंग शैली में हनुमान जी के जीवन का चित्रण किया है. इस पेंटिंग में हनुमान जी के जीवन की पूरी कहानी दिखती है.

जबलपुर: वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में रामायण और भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए चित्रों की एक अनोखी प्रदर्शनी जबलपुर में लगाई गई है. इसमें भारत, श्रीलंका इंडोनेशिया और थाईलैंड की कला शैलियों में बने भगवान राम के जीवन से जुड़े चित्रों को प्रदर्शित किया गया है. यहां कुल मिलाकर 12 शैली में पेंटिंग की गई है. इनमें गोंड आर्ट में भी रामायण के चित्रों को बनाया गया है.

यहां पर दूसरा प्रयोग गोंडी पेंटिंग में भी किया गया है. गोंड आर्ट में रामायण से जुड़े हुए चरित्र और घटनाक्रम की पेंटिंग भी बनाई गई है. गोंड कला शैली के पेंटर नर्मदा प्रकाश तेकाम ने रामायण को आधार बनाकर पेंटिंग की है और अपनी ही शैली में रामायण की पेंटिंग का प्रयोग किया है.

गौड आर्ट में बनाई रामायण की पेंटिंग (ETV Bharat)

प्रदर्शनी में दिखी ट्रेडिशनल आर्ट की झलक

जबलपुर के ललित कला विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भारत की पेंटिंग की 2 विशिष्ट कला शैलियों केरल म्यूरल आर्ट और आंध्र प्रदेश की तंजावुर शैली में पेंटिंग्स बनाई गई है. इन दोनों ही कला शैलियों में कलाकारों ने कुछ नए प्रयोग भी किए हैं. आंध्र प्रदेश में इस शैली में पेंटिंग बनाने में पहले सोने का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसका स्वरूप बदल गया है और कलाकार गोल्डन पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं. जबलपुर के कलाकारों ने जो पेंटिंग्स बनाई है वह भगवान राम के जीवन के जुड़े घटनाक्रम है जिन्हें यहां बखूबी पेश किया गया है.

रामायण से जुड़ी प्रदर्शनी लगी (ETV Bharat)

भगवान राम के जीवन को पेंटिंग में उकेरा

आयोजन समिति के सदस्य अनुश्री बिश्नोई ने बताया, "इस आयोजन में कुल मिलाकर 12 शैलियों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए घटनाक्रम को चित्रित किया गया है." वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में इस साल सभी की नजर बांग्लादेश से आने वाले शोधकर्ताओं पर है, जो मुस्लिम होते हुए भी भगवान राम पर भाषण करने आ रहे हैं. क्योंकि रामायण पूरे देश में अलग-अलग तरीके से पढ़ी समझी और रामलीला के माध्यम से खेली जाती है, इसलिए हर जगह इसका स्वरूप अलग-अलग होता है.