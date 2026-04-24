फर्जी पत्रकारों की धमकियों से परेशान समूह की महिलाओं ने गेहूं खरीदी से किया इंकार
जबलपुर में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने गेहूं खरीदी से हाथ खड़े किए तो विधायक व कलेक्टर ने की मध्यस्थता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 7:40 PM IST
जबलपुर : स्व सहायता समूह की महिलाएं इस बार गेहूं खरीदी नहीं करना चाहती. महिलाओं का आरोप फर्जी पत्रकार और अधिकारीयों से वे परेशान हैं. पीड़ित महिलाओं ने विधायक अजय बिश्नोई के साथ कलेक्टर का दरवाजा खटखटाया. केंद्र पर आने वाले अधिकारियों और पत्रकारों की वीडियो रिकॉर्डिंग की सहमति बनने पर महिलाएं गेहूं खरीदी के लिए तैयार हुईं.
पाटन में 16 स्थानों पर महिलाएं करेंगी गेहूं खऱीद
जबलपुर की पाटन विधानसभा क्षेत्र में 16 स्थानों पर महिलाओं के स्वास्थ्य सहायता समूह को गेहूं खरीदी का काम दिया गया है. आज स्व सहायता समूह की महिलाएं विधायक अजय बिश्नोई के साथ जबलपुर कलेक्टर के पास पहुंची. महिलाओं का कहना है "वे गेहूं खरीदी करना नहीं चाहती क्योंकि उन्हें जो पैसा मिलता है. कई लोग उसमें अपना हिस्सा चाहते हैं. हमारे सेंटर पर कई अधिकारी पहुंचते हैं जो पैसा मांगते हैं. सर्वेयर पहुंचते हैं. ये सभी लोग पैसा मांगते हैं."
अधिकारी भी करते हैं पैसों की डिमांड
महिलाओं का कहना है "बहुत सारे फर्जी पत्रकार भी पहुंचते हैं जो वीडियो बनाते हैं और हमें धमकी देते हैं कि यदि पैसा नहीं दिया तो भ्रष्टाचार की खबर चल देंगे." बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने बताया "फर्जी पत्रकारों से महिलाएं परेशान हैं. इसके साथ ही अधिकारियों और दूसरे लोगों को भी पैसा नहीं दे सकती. इसलिए उनकी बातचीत हमने कलेक्टर के सामने रखी है."
अजय बिश्नोई का कहना है "महिलाओं ने केंद्र बंद कर दिए तो पाटन विधानसभा क्षेत्र में बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहां पहले ही गेहूं खरीदी के कई सेंटर बंद हो चुके हैं. ज्यादातर जगहों पर खरीदी करने वालों ने भ्रष्टाचार किया और सरकार ने इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया. अब यदि महिलाओं ने भी खरीदी बंद कर दी तो फिर किसान अपना गेहूं कहां बेचेगा."
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खरीद केंद्र पर होगी वीडियो रिकॉर्डिंग
कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का कहना है "इस समस्या का समाधान करने के लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें ये महिलाएं किसी भी समय शिकायत कर सकती हैं. केंद्र पर आने वाले अधिकारियों और पत्रकारों की भी वीडियो रिकॉर्डिंग करें ताकि सबूत के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके. लगभग 148000 मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी होनी है. जबलपुर में खरीदी शुरू हो गई है. आज लगभग 2200 कुंटल धान खरीदी गई. गेहूं खरीदी का बहुत बड़ा काम महिलाओं के स्व सहायता समूह को भी दिया गया है."