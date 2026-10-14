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जबलपुर में गिफ्ट का लालच देकर महिलाओं से लाखों की ठगी, सोने के जेवर लेकर फरार हुई गैंग

जबलपुर: शहर के रांझी इलाके में महिलाओं के साथ ठगी का मामला सामने आया है. यहां एक ठग गैंग ने कंपनी की स्कीम के नाम पर गांव की महिलाओं को अपने जाल में फंसाया और करीब 5 लाख रुपए के जेवर ठग लिए. पीड़ित महिलाओं ने रांझी थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

रिचाई मोहल्ले की रहने वाली खुशबू पटेल ने बताया, "कुछ महिलाएं गांव में पहुंचीं और स्थानीय महिलाओं को बताया कि एक कंपनी की स्कीम चल रही है. इसके तहत उनके जेवरों की फोटो ली जाएगी और फोटो चयनित होने पर उन्हें इनाम दिया जाएगा. शुरुआत में ठग महिलाओं ने गांव की महिलाओं से चांदी के सस्ते जेवर लिए और कुछ समय बाद बर्तन गिफ्ट के साथ वापस कर दिए. उन्होंने महिलाओं से कहा कि उनके जेवरों की फोटो चयनित हो गई है, इसलिए उन्हें उपहार दिया जा रहा है.

आरोपी महिलाओं ने कई बार इस तरीके को दोहराया. छोटे-छोटे बर्तन गिफ्ट में मिलने से गांव की महिलाओं का भरोसा बढ़ गया. इसके बाद ठग महिलाओं ने उनसे सोने के जेवर मांगे. खुशबू पटेल ने बताया कि इस बार हमसे कहा गया था कि आपके जेवर के बदले आपको ₹400000 मिलेंगे. इसलिए हमने 6 सोने के और तीन चांदी के जेवर उन्हें दे दिए. आरोपी महिलाओं ने कहा कि वे जेवर कंपनी में दिखाकर तुरंत वापस कर देंगी, लेकिन इसके बाद वे गायब हो गईं. महिलाओं को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की." खुशबू की ही तरह गांव की दो और महिलाओं के साथ भी इसी तरह की ठगी की गई है.

महिला ने दर्ज कराई शिकायत (ETV Bharat)

पुलिस ने शुरू की जांच

रांझी के सीएसपी प्रतीक साहू ने बताया कि "इलाके में इस तरह की ठगी करने वाले गैंग की सक्रियता की जानकारी सामने आई है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपियों की तलाश की जा रही है और उन्हें जल्द पकड़ने का प्रयास किया जाएगा." सीएसपी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति की कंपनी की स्कीम, इनाम या गिफ्ट के लालच में आकर अपने कीमती जेवर किसी को न सौंपे. किसी भी ऐसी योजना पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें."