मोबाइल कवर में एंब्रॉयडरी फैशन का तड़का, पॉलिटेक्निक छात्राओं का इनोवेशन करेगा शौक पूरे

फैशन की दुनिया में यह नया चलन है. कुछ लोगों के लिए मोबाइल एक जरूरी सामान है. कुछ लोगों के लिए मोबाइल जरूरत के साथ स्टेटस सिंबल भी है. मोबाइल के साथ लोग उसके कवर को लेकर भी बहुत चूजी होते हैं. लोगों के इस ओर बढ़ते रुझान को देखते हुए जबलपुर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की एक टीचर मेघना शर्मा लड़कियों को फैशन टेक्नोलॉजी सिखाती हैं. इसी कोर्स में लड़कियों को एंब्रॉयडरी सिखाई जाती है. अभी तक एंब्रॉयडरी का उपयोग साड़ी, शोल, ब्लाउज और सजावट में इस्तेमाल आने वाले वॉल हैंगिंग में ही किया जाता था, लेकिन मेघना शर्मा के दिमाग में एक आइडिया आया.

जबलपुर: आज के समय में फैशन की दुनिया में पल भर में बदलवा देखने मिल रहे हैं. फैशन कोई भी हो सकता है, चाहे वो कपड़ों का हो, फुटवियर का हो, बैग-हैंडबैग, मेकअप, ज्वेलरी से लेकर वाहन और मोबाइल का हो. यहां तक कि बाजार में अब एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर उपलब्ध हैं. जिसको लेकर लोगों में क्रेज भी खूब देखने मिलता है. मोबाइल कवर को लेकर जबलपुर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राओं ने कुछ नया किया है. छात्राओं ने अपनी शिक्षक के कहने पर मोबाइल के कवर में एंब्रॉयडरी का प्रयोग किया है. इसमें गुजराती, सिंधी, कान्था और कश्मीरी पैटर्न पर मोबाइल कवर तैयार किए हैं.

जिसके बाद मेघना ने फैशन टेक्नोलॉजी की छात्राओं को एक असाइनमेंट दिया. जिसमें उन्होंने लड़कियों से कहा कि वे मोबाइल कवर में एंब्रॉयडरी का प्रयोग करें. आजकल मोबाइल का ट्रांसपेरेंट कवर आता है. कवर के ठीक पीछे इतनी जगह होती है कि इसका इस्तेमाल डिस्प्ले के रूप में किया जा सकता है. मेघना ने जब बच्चों से कहा की वे मोबाइल के कवर बनाकर लाएं. इसके बाद तो लड़कियों ने एक से बढ़कर एक डिजाइन में कवर बनाए.

मोबाइल कवर पर एंब्रॉयडरी (ETV Bharat)

किसी ने कश्मीर, गुजराती तो किसी ने सिंधी डिजाइन बनाई

इस नए असाइनमेंट को लेकर छात्रा प्रतीक्षा परिहार ने बताया कि "उसने अपने मोबाइल कवर में कश्मीरी डिजाइन बनाई थी. कुछ लड़कियों ने सिंधी और कुछ लड़कियों ने गुजराती डिजाइन भी बनाई. प्रतीक्षा का कहना है कि मोबाइल कवर में काम करने की खूब गुंजाइश है, क्योंकि अभी तक इस तरह के कवर बाजार में उपलब्ध नहीं है. प्रतीक्षा अपने दम पर अपना करियर बनाना चाहती है. इसलिए वह फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रही है. प्रतीक्षा के पिता किसान हैं. उसका कहना है कि उसने जो एंब्रॉयडरी सीखी है, इसका प्रयोग मोबाइल कवर में करके वह खुद का व्यापार भी शुरू करना चाहती है."

पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राएं करतीं एंब्रॉयडरी (ETV Bharat)

अपने कपड़े की मैचिंग के साथ लगा सकते हैं मोबाइल कवर

यह एक नया प्रयोग है, इसका इस्तेमाल फैशनेबल महिलाएं कर सकती हैं. वह अपने कपड़े के रंग से मैच करती हुई या कपड़े की एंब्रॉयडरी से मैच करते हुए मोबाइल कवर तैयार करवा सकती है. मेघना शर्मा का यह छोटा सा प्रयोग बाजार में एक नए उत्पाद को जगह दे रहा है. जिसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा और नया फैशन भी इसके साथ ही कलाकारों की कला को प्रदर्शित करने का मौका भी मिलेगा. हालांकि मेघना का कहना है कि "फिलहाल यह प्रोजेक्ट असाइनमेंट तक शामिल था. यदि मौका मिलेगा तो वह इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी."