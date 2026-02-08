ETV Bharat / state

भवनी झा ने मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ी, खड़ा किया मछली पालन का बड़ा व्यापार

जबलपुर की भवनी झा की जोखिम और साहस की अनोखी कहानी. आज कर रही हैं जमकर कमाई, प्रेरणा हैं देश की महिलाों के लिए.

Jabalpur Women Bhawani Jha Success Story
भवनी झा के साहस की अनोखी कहानी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 8:03 AM IST

जबलपुर: जबलपुर से इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया और नौकरी छोड़कर जबलपुर की भवनी झा ने मछली पालन जैसे कठिन काम को करके दिखाया है. वे अत्याधुनिक तरीके से मछली पालन कर रही हैं. हर साल लाखों रुपए की मछली बेचती हैं और अपने तीन बच्चों का भी पूरा ध्यान रखती हैं. भवनी के परिवार में इसके पहले कभी किसी ने मछली नहीं पाली थी.

जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से IT में डिग्री ली

भवनी झा के माता-पिता सरकारी नौकरियों में अच्छे पदों पर थे. भवनी की पढ़ाई जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से हुई. उन्होंने 2007 में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री ली. इसके बाद भवनी एक निजी कंपनी में नौकरी करने के लिए हैदराबाद चली गईं और 2 साल तक उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की. इस दौरान उनकी शादी कौस्तुभ से हो चुकी थी.

जबलपुर की भवनी झा की जोखिम और साहस की कहानी

मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ पहले शुरू की कोचिंग क्लास

लेकिन भवनी और कौस्तुभ को बहुत दिनों तक मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी पसंद नहीं आई और इन दोनों ने पहला जोखिम उठाया. ये दोनो लोग जबलपुर लौट कर आए और उन्होंने जबलपुर में एक कोचिंग सेंटर शुरू किया. यह कोचिंग सेंटर अच्छा चल रहा था लंबे समय तक इसमें इन दोनों ने ही कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया. नौकरी छोड़ने के बाद परिवार सेटल हो गया था. भवनी और कौस्तुभ के तीन बच्चे भी हैं.

JABALPUR WOMEN SUCCESS STORY
भवनी झा ने मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ी

फूड चैन से जुड़ा खुद के व्यापार का सोचा

इसके बाद कोरोना महामारी आई. इसी दौरान कोचिंग सेंटर बंद किया और भवनी और कौस्तुभ ने नए फैसले लिए. कौस्तुभ ने एक निजी मेडिकल कॉलेज में नौकरी शुरू की. वहीं, भवनी ने तय किया कि वह खुद का कोई व्यापार करेंगी. यह व्यापार फूड चैन से जुड़ा हुआ होना चाहिए. इसलिए उन्होंने मशरूम उगाना, गोट फार्मिंग, मुर्गी पालन और फिशरीज के बारे में सोचना शुरू किया. सभी में कुछ बेसिक ट्रेनिंग ली लेकिन भवनी ने इन सब में सबसे कठिन विकल्प फिश फार्मिंग को चुना. हालांकि उनके पति इसके लिए तैयार नहीं थे.

बिना अनुभव के जबलपुर के हिनोतिया गांव में शुरू किया मछली पालन

भवनी का मछली पालन को लेकर पुराना कोई अनुभव भी नहीं था उनके माता-पिता दोनों ही नौकरी में थे और परिवार का दूर तलक मछली पालन जैसे व्यापार का कोई अनुभव नहीं था. भवनी ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी रिस्क ली थी और अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर जबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर हिनोतिया गांव में 4.5 एकड़ जमीन खरीदी थी.

BHAWANI JHA FISHERIES BUSINESS
भवनी झा हर साल 20-30 टन मछली बेचती हैं

इस पथरीली जमीन पर भवनी ने पहला तालाब खुदवाया. भवनी ने बताया कि मुझे लग रहा था कि तालाब खुदेगा पानी भरेंगे और मछलियां पालन शुरू हो जाएगा. लेकिन हमने जैसे ही तालाब में पानी भरा कुछ ही दिनों में तालाब का पूरा पानी सूख गया क्योंकि इस इलाके की जमीन मूरम और रेत से भरी थी यहां पानी रुकता नहीं था. भवनी का कहना है कि मैं अपना कैरियर और पूरी जमा पूंजी लगा चुकी थी इसलिए पीछे हटने का सवाल नहीं था.

फिश फार्मिंग में ली ट्रेनिंग

भवनी ने फिर तय किया कि वे इस काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगी और इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग लेने का फैसला किया. उन्होंने फिश फार्मिंग के भुवनेश्वर में केंद्रीय मीठा जल जलीय संस्थान और मुंबई में केंद्रीय मत्स्य संस्थान में शॉर्ट टर्म कोर्स किया और जबलपुर के मत्स्य पालन विभाग से भी सहयोग लिया. उन्होंने मत्स्य पालन विभाग की कुछ योजनाओं से भी अनुदान प्राप्त किया है.

Bhawani Jha Started Fisheries Business
भवनी झा का मछली पालन का तालाब

पेंगासस मछली का पालन शुरू किया

भवनी झा का कहना है कि इसके बाद उन्हें जानकारी मिली कि मछली पालन की एक अत्याधुनिक तकनीक भी है जिसमें तालाब में पॉलिथीन की सीट बिछाई जाती है. इसे एचडीपीई लाइनर सीट कहते हैं. उन्होंने भी अपने एक तालाब में इसी तरह की सीट बिछाई और पेंगासस मछली का पालन शुरू किया. भवनी का कहना है कि यह तरीका थोड़ा महंगा है इसमें ₹100 प्रति वर्ग मीटर का खर्च आता है लेकिन इस तरीके से सफल मछली पालन किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ से मछली का छोटा-छोटा बीज मंगाया

भवनी ने एक तालाब से यह प्रयोग शुरू किया. उन्होंने छत्तीसगढ़ से मछली का छोटा-छोटा बीज खरीदा. इस तरीके से मछली पालन करने में मछली को दाना भी रेडीमेड खिलाना पड़ता है ताकि तालाब में दाना पानी के ऊपर तैरें और मछली यहीं उसे खाए क्योंकि यदि दाना तालाब की तली में बैठता है तो इससे तालाब में अमोनिया पैदा होने के खतरा रहता है. भवनी ने छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख मछली पालन शुरू किया.

BHAWANI JHA FISHERIES BUSINESS
जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से IT में डिग्री ली

हर साल 20-30 टन मछली बेचती हैं

भवनी का कहना है कि उनका प्रयोग सफल रहा आज उनके पास कुल मिलाकर 6 तालाब हैं और इनसे लगभग 20 से 30 टन तक मछली हर साल बेच पा रही हैं. वह पूरा काम थोक में करती हैं खरीददार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आते हैं उन्हें थोक में मछली का दाम ₹120 किलो तक मिल जाता है भवनी ने बताया कि अभी उनके पास और जमीन है जिसमें वे कुछ नए तालाब और शुरू करेंगी.

मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब छोड़ना सही फैसला था

भवनी तीन बच्चों की मां है और उनका फॉर्म भी शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है लेकिन इसके बावजूद भी दोनों कामों को समय दे पा रही हैं और अब उन्हें लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब छोड़कर उन्होंने कोई गलत फैसला नहीं किया था आज उनकी वजह से एक दर्जन परिवारों के घरों में चूल्हे जलते हैं.

Bhawani Jha PANGASIUS FISH FARMING
बिना अनुभव जबलपुर के हिनोतिया गांव में शुरू किया मछली पालन

सामान्य तौर पर नौकरी छोड़कर महिलाएं इस तरह के व्यापार नहीं करतीं. जैसे भवनी ने फैसला लिया वह अप्रत्याशित था. उसमें बड़े जोखिम थे. सुरक्षा का भी एक विषय था, लेकिन उनकी हिम्मत के आगे सब कुछ बौना साबित हुआ और आज एक पथरीली बंजर जमीन पर पानी में मछलियां तैर रही हैं.

