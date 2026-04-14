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जबलपुर में एक्सीडेंट में महिला की मौत, स्कूटर चालक को नहीं आई खरोंच, परिजन ने लगाया हत्या का आरोप

जबलपुर के तिलवारा थाने की पुलिस को बीती रात लगभग 10:30 बजे सूचना मिली कि लम्हेटा घाट बाईपास के पास एक सड़क दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई है.

जबलपुर: तिलवारा थाना क्षेत्र के लम्हेटा बाइपास पर सोमवार रात करीब 10:30 बजे एक महिला की खून से सनी लाश मिलने से सनसनी फैल गई. प्रारंभिक जानकारी में इसे सड़क हादसा बताया गया लेकिन परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. इस घटना में महिला के साथ जो व्यक्ति था उसे कोई खरोंच तक नहीं आई है, इसलिए महिला के परिजनों ने एक्सीडेंट पर सवाल खड़े किए हैं.

मृत महिला की लड़की खुशी झरिया ने बताया, "मेरी मां रात को 10:00 बजे घर में ही थी, तब शहर के एक व्यवसायी अनिल पचौरी अपने फार्म हाउस पर फूल तुड़वाने के लिए मेरी मां स्वरूप झारिया को अपने साथ स्कूटर पर बैठाकर साथ ले गए थे. 1 घंटे बाद मेरे फोन पर अनिल पचौरी ने फोन किया कि तुम्हारी मां की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है."

अनिल पचौरी पर लगाया मां की हत्या का आरोप (ETV Bharat)

खुशी झरिया ने बताया, "मैं भाई के साथ जब मौके पर पहुंची तो अनिल पचौरी अपने बेटे के साथ वहां खड़ा हुआ था और मेरी मां का कोई पता नहीं था. हमसे अनिल पचौरी ने कहा कि आपकी मां चलती गाड़ी से कूद गई थी और एक ट्रक के सामने आ गई जिससे उनकी मौत हो गई. हमने सड़क पर देखा तो थोड़ी दूर मां की लाश पड़ी हुई थी."

अनिल पचौरी पर लगाया मां की हत्या का आरोप

खुशी झरिया का आरोप है, "अनिल पचौरी मेरी मां को परेशान कर रहा था, मेरी मां अनिल पचौरी के यहां काम करना नहीं चाहती थी लेकिन वह जबरन उसे काम करने के लिए मजबूर करता रहा. इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अनिल पचौरी ने मेरी मां का एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या की है, क्योंकि ऐसा कैसे संभव है कि एक एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत हो जाए और दूसरे को खरोंच तक ना आए."

स्कूटर चालक को नहीं आई खरोंच (ETV Bharat)

इस घटना के बाद मृतक महिला के परिजन ने तिलवारा थाने में शिकायत दर्ज करवाई और थाने में जमकर हंगामा मचाया. महिला के परिजनों का कहना है कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए क्योंकि यह मामला सामान्य एक्सीडेंट का नहीं है. तिलवारा थाना प्रभारी बृजेश शर्मा ने बताया, "फिलहाल मामला एक्सीडेंट का नजर आ रहा है लेकिन परिजनों का आरोपों की पूरी जांच की जाएगी और उसे विवेचना में लिया जाएगा. पुलिस अनिल पचौरी से भी पूछताछ करेगी."