मैंने तीन मर्डर किए हैं! खुद को भाजपा नेत्री बताकर महिला ने युवक को धमकाया

जबलपुर में एक महिला का वीडियो वायरल, खुद को भाजपा की नेत्री बताकर तीन हत्याओं की बात कबूली, मामले की जांच में जुटी पुलिस.

JABALPUR Woman Claims 3 murders
खुद को भाजपा नेत्री बताकर युवक को धमकाया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 1:09 PM IST

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. भाजपा की नेता शिखा शर्मा के नाम से एक वीडियो जारी हुआ है. जिसमें वह कह रही हैं कि, ''उन्होंने तीन मर्डर किए हैं. लेकिन कभी उन्हें पुलिस नहीं पकड़ पाई.'' शिखा शर्मा के मुताबिक, उन्होंने एक दुकान पर कब्जा कर लिया है और उसी दुकान को खाली करने के दौरान उन्होंने किसी को धमकाया है. इस दौरान यह वीडियो रिकॉर्ड हुआ है. हालांकि शिखा शर्मा का कहना है कि यह वीडियो उनका नहीं है अब इस मामले की जांच साइबर पुलिस कर रही है.

महिला का वीडियो जारी, तीन हत्याएं करना कबूल की
जबलपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी हुआ है. जिसमें धुंधली सी तस्वीर में गुलाबी कलर का कोट पहने हुए एक महिला यह कहते हुए दिख रही है कि, उसने तीन मर्डर किए हैं और इसमें वह कुछ पुलिस वालों का नाम भी ले रही है, जो पहले जबलपुर में पदस्थ रहे हैं. यह वीडियो भारतीय जनता पार्टी की नेता रही शिखा शर्मा का बताया जा रहा है.

दुकान को लेकर विवाद, 5 लाख की मांग
यह पूरा मामला एक संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ है. जबलपुर के मदन महल थाने के पास लिंक रोड पर रवि पटेल नाम के एक युवक की दुकान है. जिसे शिखा शर्मा ने किराए पर लिया था. यहां पर उन्होंने कुबेर नाम का एक कैफे खोला हुआ है जिसे वह खुद चलाती हैं. रवि पटेल ने आरोप लगाते हुए बताया कि, ''उन्होंने और उनकी पत्नी ने बीते दिनों जबलपुर के मदन महल थाने में शिकायत की थी कि खुद को भारतीय जनता पार्टी की नेता बतलाने वाली शिखा शर्मा ने हमारी दुकान किराए पर ली.

उन्होंने 11 महीने का एग्रीमेंट किया था और हर महीने किराया देने की बात हुई थी. लेकिन जैसे ही महीना पूरा हुआ तो उन्होंने किराया नहीं दिया. जब हमने उनसे किराया मांगा तो उन्होंने उल्टे हमसे पांच लाख रुपयों की मांग कर दी कि यदि ₹500000 नहीं दोगे तो अब इस दुकान को भूल जाओ. जब दूसरा महीना आया तो हम फिर किराया मांगने के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्होंने हमें यह कहकर धमकाया कि मैंने कई मर्डर किए हैं और कई पुलिस वालों के नाम भी वे ले रही थी.''

मोहन यादव की गाड़ी के सामने आ गई भाजपा नेत्री
यह वीडियो बीते दिनों जारी हुआ. जब वीडियो जारी हुआ तो शिखा शर्मा हरकत में आई और सबसे पहले वह जबलपुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की गाड़ी के सामने खड़ी हो गई. हालांकि पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया.

भाजपा नेत्री के आरोप, बदनाम करने की साजिश हो रही
अब शिखा शर्मा का कहना है कि, ''यह वीडियो उनका नहीं है ना उन्होंने ऐसा कुछ बोला है. इस वीडियो को किसी ने उनके नाम से वायरल किया है. जिसने भी वायरल किया है शिखा शर्मा ने उन लोगों के खिलाफ साइबर थाने में शिकायत की है.'' शिखा शर्मा का कहना है कि उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है उनका दावा है कि ना वीडियो उनका है ना आवाज उनकी है. शिखा शर्मा का कहना है कि, ''वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं और महिला आयोग में और कमेटी की सदस्य भी रही हैं. साइबर पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है.''

वीडियो की जांच में जुटी पुलिस
साइबर पुलिस के अधिकारियों को कहना है कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं. क्योंकि इस आवाज में तीन पुलिस वालों के नाम भी हैं. जबलपुर पुलिस में एएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि, ''इस मामले में हमें दोनों ही पक्षों की ओर से शिकायतें मिली हैं. इस वीडियो की जांच की जा रही है. वीडियो की जांच के बाद ही यह तय हो पाएगा कि यह वीडियो सही है या गलत है. उसके बाद ही इस मामले में जांच आगे बढ़ेगी.''

संपादक की पसंद

