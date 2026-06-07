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थाने में महिला ने खुद के ऊपर डाला पेट्रोल, स्टाफ ने बिना एक पल गंवाए ऐसे बचाई जान

जबलपुर में थाने में एक महिला ने पेट्रोल छिड़क कर की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस पर 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का लगाया आरोप.

JABALPUR WOMAN ATTEMPTED KILL HERSELF
महिला ने पेट्रोल छिड़क कर की आत्मदाह की कोशिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 9:07 PM IST

4 Min Read
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जबलपुर: मदन महल थाने के भीतर रविवार को एक महिला ने खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आत्मदाह करने का प्रयास किया. मौके पर मौजूद महिला पुलिस स्टाफ और अन्य पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को आग लगाने से पहले रोक लिया. जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई. महिला ने पुलिस प्रशासन पर प्रताड़ित करने और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए की अवैध मांग करने का आरोप लगाया है.

थाने में खुद पर डाला पेट्रोल, स्टाफ ने रोका

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गढ़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला अचानक एक डिब्बे में पेट्रोल लेकर मदन महल थाने पहुंची. वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से एक युवक को गिरफ्तार करने के मामले को लेकर वह चर्चा कर रही थी.महिला बहुत देर तक पुलिस वालों को समझाती रही पर थोड़े समय बाद अचानक महिला ने अपना आपा खो दिया.

थाने में महिला ने खुद के ऊपर डाला पेट्रोल (ETV Bharat)

थाने के भीतर महिला ने आत्मघाती कदम उठाते हुए अपने पास रखे डिब्बे से खुद पर पेट्रोल उड़ेलने लगी. इसे देख वहां मौजूद स्टाफ तुरंत ही सक्रिय हो गया और इससे पहले कि महिला घातक कदम उठा पाती, महिला पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया और शांत कराया.

युवक की गिरफ्तारी से महिला थी नाराज

पीड़ित महिला सितंबर 2025 में स्नेह नगर क्षेत्र में हुई एक पुरानी चाकूबाजी की घटना में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से असंतुष्ट और आक्रोशित थी. सितंबर 2025 में मान्या मोनू ठाकुर नामक युवक पर जानलेवा हमला हुआ था. जिसमें मदन महल पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया था.

इस मामले में 2 आरोपी पहले ही दबोचे जा चुके थे, जबकि हाल ही में पुलिस ने तीसरे आरोपी के रूप में लकी मरावी नामक युवक को गिरफ्तार किया. लकी मरावी इस महिला की दुकान में काम करता है और उसका आरोप है कि "पुलिस ने लकी मरावी को इस मामले में झूठा फंसाया और वास्तविक दोषियों को बचाने के लिए निष्पक्ष जांच नहीं की गई."

पुलिस पर लगाए रिश्वत मांगने के आरोप

महिला ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं. महिला का दावा है कि "2025 के इस मामले में पहले ही लकी को बुलाकर उससे पूछताछ की जा चुकी है. इसके बाद में पुलिस द्वारा मांगे गए हर सीसीटीवी फुटेज को उन्होंने जमा भी किया. आरोपी को शुक्रवार-शनिवार दरम्यानी रात ले जाया गया और मामले को रफा-दफा करने के एवज में उससे पुलिस स्तर पर 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की."

इसके साथ ही महिला ने आरोप लगाया कि "पकड़ा गया युवक मिर्गी से पीड़ित है. उसे दौरा पड़ने पर पुलिस द्वारा कोई इलाज कराए बगैर ही सीधा थाने ले जाया गया." वहीं, महिला द्वारा लगाए गए इन संगीन आरोपों की स्वतंत्र रूप से अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई.

निष्पक्ष जांच कर होगी कार्रवाई

मदन महल थाना प्रभारी धीरज राज ने बताया, "महिला ने थाने में आकर आत्मदाह करने की कोशिश की. जिसे मौके पर तैनात महिला बल और स्टाफ ने रोक दिया. वर्ष 2025 में हुए मामले के तहत 2 आरोपियों को पकड़ा गया था यह तीसरा आरोपी था जिसे पकड़ा गया. जांच में उनका दावा है कि उनके पास बेगुनाही के सबूत हैं, तो प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

फिलहाल महिला को समझाइश देकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है. महिला द्वारा पुलिस स्टाफ पर लगाए गए भ्रष्टाचार और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के आरोपों को गंभीरता से लिया गया है. इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

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