जबलपुर में चाकूबाज महिला ने ऑटो ड्राइवर पर चलाए दनादन चाकू, कई वार से चालक गंभीर

जबलपुर में महिला ने ऑटो चालक पर धारदार हथियार से किया हमला, गंभीर रूप से घायल ड्राइवर का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज.

JABALPUR WOMAN ATTACK AUTO DRIVER
महिला सवारी ने ऑटो ड्राइवर पर चाकू से किया हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 10:26 PM IST

Updated : February 10, 2026 at 10:46 PM IST

जबलपुर: चाकूबाजी के ज्यादातर मामलों में आपराधिक प्रवृत्ति के पुरुषों के ही नाम आते हैं. लेकिन जबलपुर में हुई घटना आपको चौंका देगी. यहां एक महिला ने ऑटो ड्राइवर से विवाद के बाद उसके ऊपर दनादन चाकू से हमला कर दिया, जिसमें ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है. फिलहाल उसकी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

दंपति ने हाई कोर्ट जाने रोका था ऑटो

ऑटो चालक अनुज चौधरी रोज की तरह मंगलवार को भी ऑटो लेकर निकला था. वह जबलपुर के लाल माटी इलाके से हाई कोर्ट की ओर आ रहा था. तभी एक दंपति ने उसे हाथ देकर रोका और दोनों ने ही उससे हाई कोर्ट चलने के लिए कहा. अनुज चौधरी ने दंपति से 30-30 रुपए किराया मांगा, लेकिन दंपति का कहना था कि वह इससे आधा किराया ही देगा. इसके बाद दोनों ऑटो में बैठ गए.

घायल ड्राइवर का निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज (ETV Bharat)

ज्यादा किराया के आरोप में हुआ विवाद

अनुज चौधरी का ऑटो शीतला माई के पास पहुंचा ही था कि एक दूसरी सवारी ने ऑटो में बैठने के लिए हाथ दिया. उन्होंने भी हाई कोर्ट जाने की बात कही. जिस पर अनुज चौधरी ने लगभग 40 रुपए प्रति सवारी की बात की. इसको लेकर ऑटो में पहले से बैठे दंपति ने अनुज चौधरी से विवाद करना शुरू कर दिया कि तुम सभी से ज्यादा किराया वसूल रहे हो.

ड्राइवर के कमर पर चाकू से किए कई वार

अनुज चौधरी ने दंपति से कहा कि यदि आपको किराया ज्यादा लग रहा है, तो आप गाड़ी से उतर जाइए. जैसे ही इतनी बात हुई तो पति-पत्नी ऑटो से तो उतरे और ऑटो चालक पर हमला बोल दिया. पहले तो पत्नी ने ऑटो चालक के बाल पकड़कर उससे मारपीट की. इसके बाद पति ने ऑटो चालक अनुज को पकड़ा और पत्नी ने पर्स से चाकू निकालकर ऑटो चालक की कमर में घोंप दिया.

जबलपुर पुलिस के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया, "यह घटना बेलबाग थाना क्षेत्र में हुई थी. जिसके बाद तुरंत ही पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी दंपति को हिरासत में ले लिया गया है. जिस महिला ने हमला किया, उसका नाम नंदिनी है.

