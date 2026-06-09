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जबलपुर में पहली बारिश ने मचाया कोहराम, पेड़ गिरने से कई कारें क्षतिग्रस्त, मूंग की फसल तबाह

तेज हवाओं की वजह से शहर में कई स्थानों पर पेड़ गिरे. कुछ जगहों पर खंभे टेढ़े हो गए, हालांकि किसी जनहानि की सूचना नहीं.

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जबलपुर में पहली बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 9:38 PM IST

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जबलपुर: जबलपुर में पहली ही बारिश ने कोहराम मचा दिया. जबलपुर के नेपियर टाउन में एमएलबी स्कूल के पास तेज हवा की वजह से पेड़ गिर गए और तीन कारें क्षतिग्रस्त हो गईं. वहीं ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है और कुछ बाजारों में पानी भर गया. हालांकि 2 घंटे की इस बारिश ने गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी है. शहर का तापमान अचानक काफी कम हो गया है. तेज हवाओं की वजह से कई स्थानों पर बिजली बंद है.

शुभम जैन दोपहर में काम के सिलसिले में घर से निकले थे. उस वक्त बहुत तेज धूप थी लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि थोड़ी ही देर में अचानक मौसम बदल जाएगा और तेज बारिश शुरू हो जाएगी. वह अपनी कार से एमएलबी स्कूल के पास से गुजर ही रहे थे कि अचानक एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया.

पेड़ गिरने से कई कारें क्षतिग्रस्त (ETV Bharat)

दोपहर लगभग 3:30 बजे अचानक तेज हवाएं चली और बारिश शुरू हो गई

शुभम जैन बताते हैं कि उस समय वे कार चला ही रहे थे और कार के भीतर थे. यह तो गनीमत थी कि पेड़ उनकी कार के सामने गिरा. हालांकि उनकी कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई लेकिन उनकी जान बच गई. बाजू में खड़ी दो कारें इस पेड़ की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गईं.

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जबलपुर में पहली बारिश ने मचाया कोहराम (ETV Bharat)

जबलपुर में यह मौसम की पहली तेज बारिश थी. दोपहर लगभग 3:30 बजे अचानक मौसम बिगड़ने से पहले तेज हवाएं चली और उसके बाद बारिश शुरू हो गई. लगभग 2 घंटे तक लगातार बारिश हुई. तेज हवाओं की वजह से शहर में और भी कई स्थानों पर पेड़ गिरे हैं. कुछ जगहों पर खंभे टेढ़े हो गए हैं हालांकि किसी जनहानि की सूचना नहीं है.

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जबलपुर में पहली बारिश (ETV Bharat)

तापमान गिरने से शहर के आम लोगों ने राहत की सांस ली

वहीं दूसरी ओर जबलपुर के ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है. जबलपुर में बड़े पैमाने पर मूंग की खेती होती है. कुछ स्थानों पर मूंग की फसल पक गई है वहीं कुछ स्थानों पर यह कट चुकी है. ऐसी स्थिति में खेत में पड़ी मूंग की फसल ओलावृष्टि की वजह से कुछ हद तक खराब हो गई. लेकिन इस 2 घंटे की बारिश की वजह से शहर के आम लोगों ने राहत की सांस ली है.

जबलपुर में बीते कुछ दिनों से हल्की बारिश हो रही थी लेकिन तापमान में फर्क नहीं पड़ रहा था. बल्कि बारिश की वजह से उमस भरा मौसम हो जाता था. लगातार हुई 2 घंटे की बारिश ने शहर के तापमान को अचानक कम कर दिया है. आम लोग बारिश बंद होते ही सड़कों पर चहल कदमी करने के लिए निकल पड़े.

धान की फसल के लिए मददगार साबित होगी बारिश

जबलपुर के किस धर्म पटेल ने बताया कि जिन खेतों में मूंग लगी है, वहां ओलों और बारिश की वजह से फसल को नुकसान हुआ है. लेकिन जिन खेतों में फसल नहीं थी वहां यह बारिश धान की फसल के लिए मददगार साबित होगी. तेज बारिश की वजह से खरपतवार उग आएंगे और आने वाली फसल में खरपतवारों की वजह से कम नुकसान होगा.

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