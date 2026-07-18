ETV Bharat / state

सांपों का ऑपरेशन थिएटर देखा क्या! मध्य भारत का इकलौता अस्पताल जहां नाग को मिलती है नई जिंदगी

जंगली जानवरों को मिलती है नई जिंदगी दरअसल जबलपुर में एक ऐसा अस्पताल है जहां हर किस्म के जंगली जानवर के इलाज की सुविधा है. जबलपुर में स्कूल ऑफ वाइल्डलाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ संस्थान ( SWFH ) है जो जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के साथ काम करती है. इस संस्थान की प्रमुख अधिकारी शोभा जावरे का कहना है कि, ''उनके पास में विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक पूरी टीम है, जो जंगली जानवरों के इलाज में माहिर हैं. इस अस्पताल में बाघ, तेंदुआ, भालू, हाथी, सियार जैसे सभी जानवरों का इलाज हो चुका है.''

हर साल 500 सांपों का रेस्क्यू जबलपुर में वन्य प्राणी विशेषज्ञ वन विभाग का एंटी पोचिंग और रेस्क्यू करने बल्कि टीम साल भर में 500 से ज्यादा सांप पकड़ती है. सांप पकड़ने वाले बने प्राणी विशेषज्ञ अवि वरशै का कहना है कि, ''वे खुद साल भर में सैकड़ों सांपों का रेस्क्यू करते हैं और इसमें कई किस्म के सांप पकड़े जाते हैं.'' अवि ने बताया कि कई बार उन्हें घायल सांप भी मिलते हैं, जिनका इलाज भी जबलपुर में ही करवाते हैं. उसके बाद ही उन्हें जंगल में छोड़ा जाता है.

जबलपुर: सामान्य तौर पर आपने सुना होगा कि आदमियों के इलाज के लिए अस्पताल होता है. कुछ पालतू जानवरों के इलाज के लिए भी अस्पताल होता है. लेकिन आपने शायद ही सुना होगा की कोई अस्पताल ऐसा भी है जो सांपों का इलाज करता है. यहां केवल सांपों का ही नहीं बल्कि बाघ, तेंदुआ, लोमड़ी, लकड़बग्घा, हाथी जैसे सभी जंगली जानवरों का इलाज किया जाता है. यहां से ज्यादातर जानवर ठीक होकर निकलते हैं.

मध्य भारत का इकलौता वाइल्डलाइफ अस्पताल बना SWFH (ETV Bharat)

सपेरे करते हैं सांपों पर जुल्म, सिल देते हैं मुंह

शोभा जाबरे ने बताया कि, ''पिछले साल कुल मिलाकर 65 नाग इस अस्पताल में इलाज के लिए आए थे. इनमें से 15 कोबरा प्रजाति के सांप थे. इसके अलावा कैरेट अजगर, धमन, घोड़ा पछाड़ जैसे दूसरे नाग भी थे. इन सभी को इस अस्पताल से इलाज मिला.'' उन्होंने बताया कि, ''नाग पंचमी के समय वन विभाग की टीम बड़े पैमाने पर सपेरे से इन जंगली जानवरों को बरामद करती है. सपेरे सांपों पर बड़ा जुल्म करते हैं और अपने फायदे के लिए इन सांपों के जहर के दांत तोड़ देते हैं. इसके साथ ही उनका मुंह सिल देते हैं. कई बार तो मुंह को सिलने में फेवीक्विक जैसे सामानों का इस्तेमाल किया जाता है. उसकी वजह से सांप का मुंह पूरा नहीं खुल पाता.''

हर साल 500 सांपों का रेस्क्यू (ETV Bharat)

हमले में बाहर आ गई थी सांप की आंतें

शोभा जावरे का कहना है कि, ''हमारे डॉक्टर इन सांपों का पूरा इलाज करते हैं. न केवल उनके मुंह खोला जाता है बल्कि उन्हें दवाइयां देकर ठीक भी किया जाता है. कई बार वन विभाग की टीम ऐसे सांप भी लेकर आती है जिन पर लाठियों से हमला किया जाता है. बीते दिनों उन्होंने एक इसी तरह के सांप की सर्जरी की थी जिसकी आते बाहर निकल आई थी. हमारे डॉक्टर की टीम ने इस सांप की आंतों को भीतर करके ऑपरेशन भी किया.''

विशेषज्ञों ने पिछले साल 65 सांपों की जान बचाई (ETV Bharat)

मध्य भारत का इकलौता वाइल्डलाइफ अस्पताल बना SWFH

शोभा जावरे ने बताया, ''बीते कुछ सालों में हमने सैकड़ों जंगली जानवरों की जान बचाई है. यह अस्पताल अपने आप में पूरे मध्य भारत में इकलौता अस्पताल है. लगातार जंगली जानवरों का इलाज करने की वजह से यहां डॉक्टरों में विशेष अनुभव होता जा रहा है. जिसकी वजह से जंगली जानवरों का बेहतर इलाज हो पा रहा है.''

कुछ जंगली जानवर मानव प्रजाति के लिए नुकसानदायक है लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है. वह भी प्रकृति के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना मानव. इसलिए जिस तरह हमें जीने की पूरी आजादी है इस तरह प्रकृति के हर जीव को जीने की पूरी आजादी है. सामान्य तौर पर मानव जाति ने केवल उन्हीं जानवरों के इलाज की व्यवस्था की जो हमारे लिए फायदे के थे. यह एक अनोखा अस्पताल है जिसमें पूरी प्रकृति का फायदा देखा जा रहा है.''