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कबाड़ बेचकर भी मालामाल होना संभव! पश्चिम मध्य रेलवे ने कमाए करोड़ों, आइडिया है काम का

पश्चिम मध्य रेलवे ने पिछले वित्तीय साल में कमाल कर दिया. माल भाड़ा बढ़ने के साथ पैसेंजर्स की संख्या भी बढ़ी.

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पश्चिम मध्य रेलवे ने कबाड़ बेचकर 361 करोड़ कमाए (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:02 PM IST

4 Min Read
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जबलपुर : माल भाड़ा और पैसेंजर बढ़ने से पश्चिम मध्य रेलवे की कमाई बढ़ी है. खास बात ये है कि कबाड़ बेचकर भी करोड़ों की कमाई की गई है. पश्चिम मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक प्रमोद कुमार ने खत्री उन तरीकों का विस्तार से जिक्र किया, जिससे रेलवे के राजस्व में बढ़ोत्तरी हुई है. पश्चिम मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025 26 में कुल मिलाकर 10% की ग्रोथ की है. माल भाड़ा से कमाई भी 10% बढ़ी है. पैसेंजर की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है.

कबाड़ बेचकर 361 करोड़ की कमाई

पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार खत्री ने बताया "पिछले साल 361 करोड रुपए का कबाड़ बेचकर कमाई की गई. पश्चिम मध्य रेलवे लगातार तरक्की कर रहा है." सालभर का लेखा-जोखा पेश करते हुए खत्री ने खत्री ने बताया "आने वाले साल में पश्चिम मध्य रेलवे में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं. पश्चिम मध्य रेलवे ने पिछले वित्तीय वर्ष में 58.07 मिलियन टन (MT) हासिल किया (अब तक का सबसे ज़्यादा). पिछले साल के 52.76 MT के मुकाबले 10.06% की बढ़ोतरी दर्ज की गई."

पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार खत्री (ETV BHARAT)

पश्चिम मध्य रेलवे को कहां से कितनी कमाई

रेलवे के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार खत्री ने बताया "गुड्स रेवेन्यू से ₹6079.02 करोड़ मिले. ये पिछले साल के मुकाबले 15.13% ज़्यादा और टारगेट से 10.79% ज़्यादा है. बीते साल पश्चिम मध्य रेलवे से 1159.50 लाख लोगों ने यात्रा की. ये पिछले साल के मुकाबले 6.63% की बढ़ोतरी और टारगेट से 4.54% ज़्यादा है. पैसेंजर रेवेन्यू ₹2581.29 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 6.18% ज़्यादा है."

पिछले वित्तीय वर्ष में पश्चिम मध्य रेलवे ने कुल मिलाकर ₹9111.18 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया, जो पिछले साल के मुकाबले 10.80% ज़्यादा और टारगेट से 5% ज़्यादा है. वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने 117 km रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा किया है, जिसमें नई लाइन (64 km), डबलिंग (12 km), ट्रिपलिंग (25 km) को पूरा किया. इसी बीच में कटनी ग्रेड सेपरेटर फ्लाईओवर भी बनाया गया.

जबलपुर रेलवे स्टेशन नए सिरे से होगा डेवलप

महाप्रबंधक प्रमोद कुमार खत्री ने बताया "बहुत जल्द जबलपुर के रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पर नए सिरे से विकसित किया जा रहा है. इसमें लगभग ढाई सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसकी टेक्निकल तैयारी पूरी हो गई है. बहुत जल्दी इसका टेंडर खुलेगा. पिछले साल 1336 कोच और 7389 वैगन ओवरहॉल किए गए."

कवच इंस्टॉलेशन की जानकारी भी दी

सुरक्षा की दृष्टि से भी पश्चिम मध्य रेलवे ने पिछले साल कोटा-मथुरा सेक्शन (324 RKm) पर कवच इंस्टॉलेशन किया और कोटा-नागदा सेक्शन (225 RKm) पर 27 अक्टूबर को काम पूरा हो गया. इस तरीके से नागपुर मथुरा कॉरिडोर पूरी तरह से कवच इंस्टॉलेशन से सुरक्षित हो गया है, यह लंबाई 549 किलोमीटर है. 87 लोकोमोटिव में लोको कवच लगाया गया, जो ऑपरेशनल सेफ्टी को मज़बूत करता है और मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है.

अमृत स्टेशन डेवलपमेंट का काम जोरों पर

प्रमोद कुमार खत्री ने बताया "अमृत स्टेशन डेवलपमेंट के मामले में भी काम बहुत तेजी से चल रहा है. नर्मदापुरम, शाजापुर, कटनी साउथ, श्रीधाम, बूंदी और मांडलगढ़ स्टेशनों पर स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम पूरा हो गया है. विदिशा, रुठियाई, सांची, हरदा, गंगापुर सिटी और शिवपुरी में अमृत स्टेशन का काम पूरा होने के आखिरी स्टेज में है. संत हिरदाराम नगर, न्यू कोटा और ब्यावरा राजगढ़ स्टेशनों पर स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम तेज़ी से चल रहा है, जिसमें मॉडर्न पैसेंजर सुविधाओं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है."

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