सागर से छतरपुर दौड़ेंगी ट्रेनें, नई रेल लाइन का काउंटडाउन शुरू, रेलवे की बड़ी मीटिंग में मुहर
जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक की मीटिंग में सांसद रजनीश अग्रवाल की ओर से 10 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा गया. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 12:39 PM IST
सागर : रेल सुविधाओं के विकास और विस्तार को लेकर गुरुवार को जबलपुर में आयोजित पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक और सांसदों की बैठक में राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल की तरफ से रेल सुविधाओं की मांग उठाई गईं. नई रेल लाइनों के निर्माण, देश के महानगरों से सीधी कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशनों के विकास और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग रखी गयी. रेलवे महाप्रबंधक ने मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.
सागर से छतरपुर रेलवे लाइन की हलचल बढ़ी
सागर-छतरपुर-खजुराहो नई रेल लाइन के लिए आवश्यक पहल करने की मांग रजनीश अग्रवाल ने रखी. उन्होंने कहा "इस रेलमार्ग के विकसित होने से बुंदेलखंड के प्रमुख नगरों के बीच संपर्क सुविधाओं का विस्तार होने से पर्यटन और व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है. इसके अतिरिक्त सागर से नागपुर के लिए सीधी रेल सेवा, दिल्ली, मुंबई, इंदौर एवं लखनऊ जैसे प्रमुख महानगरों के लिए ट्रेनों की उपलब्धता बढ़ाने पर विचार करें."
सागर रेलवे स्टेशन का विस्तार, लॉजिस्टिक हब की मांग
सांसद रजनीश अग्रवाल ने सागर रेलवे स्टेशन के पास खाली भूमि का उपयोग रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) के माध्यम से करने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा "इस भूमि का उपयोग सागर एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास, यात्री सुविधाओं के विस्तार तथा व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में किया जा सकता है." इसके साथ ही सागर के निकट लॉजिस्टिक हब एवं रेल साइडिंग विकसित करने की संभावनाओं पर विचार करने की मांग की गई, जिससे माल परिवहन, भंडारण तथा लोडिंग-अनलोडिंग की सुविधाओं का विस्तार हो सके और क्षेत्र की औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले.
सागर को अमृत भारत नेटवर्क से जोड़ा जाए
सागर को वंदे भारत एवं अमृत भारत ट्रेनों के नेटवर्क से सुदृढ़ रूप से जोड़ने की मांग के साथ आधुनिक रेल सेवाओं के विस्तार के साथ मकरोनिया रेलवे स्टेशन को यात्री टर्मिनल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिससे सागर क्षेत्र में बढ़ते यात्री दबाव को व्यवस्थित करने और रेल सुविधाओं के विस्तार में सहायता मिल सके. बीना मालखेड़ी रेलवे स्टेशन को जबलपुर मंडल से हटाकर फिर भोपाल मंडल में शामिल करने का विषय भी प्रमुखता से उठाया गया. इसके साथ ही बीना स्टेशन से जुड़ी झांसी लाइन एवं कटनी लाइन की रेलवे सीमाओं के पुनर्निर्धारण की मांग की गई.
- बदल जाएगी बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर, अगर मिल जाएं ये दो नई रेल लाइन
- काटे जाएंगे 1.40 लाख पेड़, महू-खंडवा गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट को मिली केंद्र की आखिरी मंजूरी
शिप्रा एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने की मांग
शिप्रा एक्सप्रेस की साप्ताहिक संचालन तीन दिन से बढ़ाकर सात दिन करने के साथ ही सागर में ट्रेन का ठहराव यथावत रखते हुए यात्रियों की आवश्यकताओं के अनुरूप समय-सारणी निर्धारित करने तथा सागर के यात्रियों के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया. इसके अलावा महत्वपूर्ण रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) एवं अंडरब्रिज (RUB) के निर्माण कार्यों में तेजी लाने की मांग की गई.
बैठक में राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल का प्रतिनिधित्व करते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष विक्रम सोनी ने रेलवे महाप्रबंधक को मांग पत्र सौंपकर सभी प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया.