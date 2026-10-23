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सागर से छतरपुर दौड़ेंगी ट्रेनें, नई रेल लाइन का काउंटडाउन शुरू, रेलवे की बड़ी मीटिंग में मुहर

जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक की मीटिंग ( ETV BHARAT )

सागर : रेल सुविधाओं के विकास और विस्तार को लेकर गुरुवार को जबलपुर में आयोजित पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक और सांसदों की बैठक में राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल की तरफ से रेल सुविधाओं की मांग उठाई गईं. नई रेल लाइनों के निर्माण, देश के महानगरों से सीधी कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशनों के विकास और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग रखी गयी. रेलवे महाप्रबंधक ने मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.

सागर से छतरपुर रेलवे लाइन की हलचल बढ़ी