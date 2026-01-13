ETV Bharat / state

हर यात्री पर होगी रेलवे की पैनी नजर, CCTV कैमरों से लैस होंगे 1855 कोच

ट्रेनों में लूटपाट की वारदात भी बहुत अधिक होती है. इसके साथ ही अवैध वेंडर भी यात्रियों को बहुत अधिक परेशान करते हैं. साथ ही अवैध वेंडर गुटखा तंबाकू जैसे सामान बेचते हैं. कई जगह से रेलगाड़ी पर पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आती हैं. इसके साथ ही रेलवे स्टाफ की गैर मौजूदगी भी एक बड़ी समस्या है. ऐसे में रेलवे की संपत्ति को भारी नुकसान होता है. सीसीटीवी लगने से इन समस्याओं पर लगाम लगेगी. वहीं महिला यात्रियों के कोच में पुरुष यात्री यात्रा नहीं कर सकेंगे.

जबलपुर: पश्चिम मध्य रेलवे अपने 1855 कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहा है. इन कैमरों के जरिए अवैध वेंडर, भिखारी, अपराध करने वाले लोग, बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग और यात्रियों को परेशान करने वाले लोगों पर निगाह रखी जा सकेगी. यात्री कोच में 2 और एसी कोच में 4 कैमरे लगाए जाएंगे. ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को कई लोग बहुत परेशान करते हैं. इनमें सबसे ज्यादा परेशानी पैसे मांगने वालों से होती है. पैसे मांगने वालों में किन्नर और भिखारी लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं.

पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हर्षित श्रीवास्तव का कहना है, "ट्रेन में इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं, लेकिन हर ट्रेन में सुरक्षा बल तैनात नहीं किये जा सकते हैं. वहीं ट्रेनों की लंबाई बहुत अधिक होती है, ऐसे में सुरक्षा कर्मचारी सभी जगहों पर ध्यान नहीं दे सकते, इसलिए रेलवे अब एक नया प्रयोग करने जा रहा है."

सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगे ट्रेन कोच

हर्षित श्रीवास्तव ने बताया, "अब हर यात्री कोच में सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है. यह सभी एचडी कैमरा होंगे, जो एक सर्किट से जुड़े होंगे और इसका कंट्रोल रूम ट्रेन के भीतर होगा, कैमरा जो भी रिकॉर्ड करेगा उसे 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा. इससे यात्री ज्यादा सुरक्षित सफर कर पाएंगे. हर यात्री कोच में 2 कैमरे और एसी कोच में 4 कैमरे लगाए जाएंगे. पश्चिम मध्य रेलवे शुरुआत में 1855 कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा है."

यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी ये सुविधा

रेल से यात्रा करने वाली यात्री शैलेंद्र सिंह ने बताया, "कई बार यात्रियों का सामान ट्रेन में छूट जाता है. यदि ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे होंगे, तो यह सामान भी आसानी से रिकवर किया जा सकता है. रेलवे की यह सुविधा आम आदमियों के लिए फायदेमंद होगी. इससे सबसे ज्यादा घाटा अवैध वेंडर, भीख मांगने वाले लोगों और वसूली करने वाले किन्नरों को होगा. इस सुविधा के आने के बाद यात्रियों की यात्रा और सुरक्षित हो जाएगी."