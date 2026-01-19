ETV Bharat / state

पश्चिम मध्य रेलवे की बंपर कमाई, बिना टिकट यात्रा करने वालों से 101 करोड़ की वसूली

पश्चिम मध्य रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वाले 15 लाख यात्रियों के खिलाफ की कार्रवाई, 101 करोड़ का लगाया जुर्माना.

jabalpur West Central Railway
पश्चिम मध्य रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से करोड़ों जुर्माना वसूला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: पश्चिम मध्य रेलवे ने वित्त वर्ष 2025 में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. यहां बीते 9 महीने में टिकट जांच अभियानों के जरिए 101 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला गया है. यह राशि बिना टिकट यात्रा करने वाले लगभग 15 लाख यात्रियों से वसूली गई है. जो पिछले साल की तुलना में करीब 16 प्रतिशत अधिक है.

बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई

पश्चिम मध्य रेलवे के सीपीआरओ हर्षित श्रीवास्तव ने बताया कि "बीते 9 महीने में पश्चिम मध्य रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वाले 14 लाख 65000 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है. इनमें से कुछ यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़ गए हैं. वहीं, कुछ यात्री ऐसे थे जिनके पास लगेज ज्यादा था. इसके अलावा कुछ यात्री टिकट लेकर गलत डिब्बे में बैठे थे. इन सभी यात्रियों से 101 करोड़ 16 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है."

पश्चिम मध्य रेलवे ने की बंपर कमाई (ETV Bharat)

विभिन्न मंडल में यात्रियों से करोड़ों रुपए की वसूली

पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय में सीसीएम स्क्वाड ने बिना टिकट यात्रा करने वाले 28 हजार यात्रियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया. इन यात्रियों से रेलवे ने 1 करोड़ 72 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है. जबलपुर मंडल ने 6 लाख 63 हजार प्रकरण बनाए और रेलवे ने 48 करोड़ 94 लाख रुपए का जुर्माना यात्रियों से वसूल किया है. भोपाल मंडल ने 4 लाख 75 हजार यात्रियों के खिलाफ केस बनाकर लगभग 30 करोड़ 48 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है. इसके अलावा कोटा मंडल ने 3 लाख प्रकरण दर्ज किया और इससे रेलवे ने 20 करोड़ 2 लाख रुपए वसूल किया है.

पिछले साल की तुलना में 16% की बढ़ोतरी

पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हर्षित श्रीवास्तव ने बताया कि "पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 16% ज्यादा मामले बनाए गए हैं. पश्चिम मध्य रेलवे को टिकट चेकिंग के माध्यम से 101 करोड़ 16 लाख रुपए का फायदा हुआ है." रेलगाड़ी में बिना टिकट यात्रा करने पर 250 रुपए का जुर्माना लगता है. इसके अलावा यदि यात्री के पास टिकट नहीं है तो जिस स्थान से रेलगाड़ी शुरू होती है और जहां तक जाती है पूरी टिकट का पैसा लिया जाता है. साथ ही रेलवे अधिकारी को टिकट का दोगुना पैसा वसूलने का भी अधिकार है. यदि आप की टिकट जनरल क्लास की है और आप किसी आरक्षित डिब्बे में बैठे हैं तब भी रेलवे आपसे जुर्माना टिकट का डिफरेंस वसूल सकता है.

यदि बिना टिकट यात्री जुर्माना देने को तैयार नहीं होता है तो उसे जेल भी भेजा जाता है. ऐसी स्थिति में कई बार लोगों को सजा तक हो जाती है. रेलवे सार्वजनिक संपत्ति है और इसमें सुविधा लगातार बढ़ रही है. आवागमन के दूसरे साधनों की तुलना में रेलवे ज्यादा सस्ता और सुविधाजनक माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं.

TAGGED:

RAILWAY TICKET CHECKING DRIVE
INDIAN RAILWAY
JABALPUR NEWS
TRAIN TICKET BOOKING RULES
JABALPUR WEST CENTRAL RAILWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.