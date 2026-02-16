ETV Bharat / state

खरपतवार लील जाता है तालाब और नदियां, मिल गया इसे निपटाने वाला विदेशी कीट

जबलपुर अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने ढूंढा खास विदेशी कीट, खरपतवार से पानी और खेती को बचाएगा ये कीट, पीने लायक बनाएगा पानी.

खरपतवार लील जाता है तालाब और नदियां (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 8:07 PM IST

4 Min Read
सागर: आमतौर पर झीलों या नदियों का पानी कई बार पूरी तरह हरा नजर आता है. लगता है कि जैसे कि पानी के ऊपर हरे रंग की मोटी चादर बिछ गयी हो. दरअसल ये विदेशी खरपतवार है, जो हमारे यहां के प्राकृतिक जलस्त्रोतों का काल बन गयी है. इसके कारण तालाब, नदी जैसे जलस्त्रोत बर्बाद हो रहे हैं. साथ ही जलीय जंतु और जलीय खेती के लिए काफी नुकसानदायक है, लेकिन जबलपुर स्थित खरपतवार अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे विदेशी कीट को ढूंढा है, जो पानी में डालते ही एक से डेढ़ साल में पूरे जलस्त्रोत से इस खरपतवार को हटा देता है और पानी को पीने लायक कर देता है.

तालाब और नदियों को लील जाता है विदेशी खरपतवार

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर में वैज्ञानिक डाॅ अर्चना अनोखे बताती हैं कि "ये विदेशी आक्रमक खरपतवार हैं, जिसको साल्वेनिया मोलस्टा (Salvinia molesta) कहते हैं. इसे वाटर फर्न या वाटर माॅस भी बोलते हैं. ये पानी के ऊपर हरे कलर की मोटी परत जमा देता है. इसकी वजह से ना तो जलीय जीव जंतु अच्छे से वृद्धि कर पाती है और इसके अलावा पानी में उगाई जाने वाली फसलें भी नहीं उग पाती है.

जबलपुर वैज्ञानिक की रिसर्च (ETV Bharat)

ये पानी के जलीय जीव में वृद्धि नहीं होने देता है. इसके अलावा पानी में सिंघाड़े की खेती भी नहीं हो पाती है. ये साल्वेनिया मोलस्टा तालाब में फैल जाता है, तो किसी के लिए भी जगह नहीं बच पाती है. सिंघाड़े की खेती भी नहीं होती है.

क्या है साल्विनिया मोलेस्टा

जहां तक साल्विनिया मोलस्टा (Salvinia molesta) की बात करें, तो ये मूल रूप से दक्षिण अमेरिका में पाये जाने वाला खरपतवार है. जो बहुत तेजी से बढ़ने वाला जलीय फर्न है. इसे आमतौर पर जायंट साल्विनिया के नाम से भी पुकारते हैं. यह प्राकृतिक जलस्त्रोतों में फैलकर कुछ ही दिनों में उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देता है. खासकर झील, तालाब और नदियों में ये पानी की सतह पर हरे रंग की मोटी परत जमा लेता है. जिसकी वजह ऑक्सीजन और प्रकाश की कमी हो जाती है और जलीय संरचना का पारिस्थितिकी तंत्र एक तरह से नष्ट हो जाता है.

विदेशी कीट खत्म कर देगा खरपतवार (ETV Bharat)

कैसे काबू में आती है साल्विनिया मोलस्टा

इसके नियंत्रण के लिए Cyrtobagous salviniae (साइर्टोबैगस साल्विनि) कीट का प्रयोग किया जाता है. साइर्टोबैगस साल्विनि एक विदेशी घुन है. जो इस खरपतवार को खाकर खत्म कर देता है. इसका उपयोग मध्य प्रदेश में कई जलाशयों को साफ करने में किया गया है. इसे नष्ट करने के लिए जैविक विधि है, इसे नष्ट करने पानी में ऐसा कुछ नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इस पानी को इंसान और पशु उपयोग करते हैं. इसलिए आसान तरीका है, एक तरह से बाॅयो कंट्रोल मैनेजमेंट.

जिसमें साइर्टोबैगस साल्विनि नामक बाॅयो एंजेट है, जो कि साल्वेनिया मोलेस्टा विदेशी खरपतवार को खाता है. ये खरपतवार इतनी तेजी से बढ़ता है कि हर तीन महीने में दोगुना हो जाता है. साइर्टोबैगस साल्विनि धीरे-धीरे उसके टिप को खाता है और वो वहीं सूख कर नीचे धंस जाता है.

साल्विनिया मोलस्टा (Salvinia molesta) दक्षिण अमेरिकी खरपतवार

पानी की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरने वाला पौधा

इसकी पत्तियां छोटी और रेशेदार होने से जलरोधी होता है

यह पानी पर मोटी परत जमा देता है और ढंक लेता है

पानी में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचने से आक्सीजन की कमी

इससे मछली और पानी में की जाने वाली खेती बर्बाद हो जाती है

एक से डेढ़ साल में पूरी तरह साफ हो जाता है पानी

साल्वेनिया मोलस्टा के मैनेजमेंट के लिए जो विदेशी घुन साइर्टोबैगस साल्विनि का उपयोग करते हैं. ये इतना प्रभावकारी है कि एक से डेढ़ साल के भीतर पूरी तरह से साल्वेनिया मोलस्टा से पूरी तरह मुक्त हो जाता है. इसमें पानी की गुणवत्ता की बात करें, तो ईसी, टीडीएस या पीएच लेवल भी ठीक हो जाता है. पानी पशु, पक्षियों और इंसानों के उपयोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है.

पानी के ऊपर बिछ जाती है हरे रंग की मोटी चादर (ETV Bharat)

22 हजार 500 प्रति हेक्टेयर इस कीड़े को पानी में डाला जाता है और 12 से 18 महीने में ये तालाब को पूरी तरह से साफ कर देता है. खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर में इसका मल्टीप्लेकेशन किया जाता है, लेकिन मांग के अनुसार हम सप्लाई नहीं कर पाते हैं. इसलिए हम चाहते हैं कि यूथ हमसे जुडे़ं और ट्रैनिंग ले.

