जबलपुर में सप्लाई हो रहा ईकोलाई बैक्टीरिया वाला पानी, जल जीवन मिशन की रिपोर्ट ने बजाई खतरे की घंटी
जबलपुर में सप्लाई हो रहा 47% अयोग्य पानी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिए जांच के आदेश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 11:48 AM IST
जबलपुर: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सेंट्रल जोन ने शहर में पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच करने का आदेश दिया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उन स्थानों की भी जांच करने के आदेश दिये हैं जहां पीने के पानी में नाली का पानी मिल रहा है. जल जीवन मिशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, जबलपुर में घरों के लिए सप्लाई होने वाला 47% पानी पीने योग्य नहीं है. इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर जबलपुर की एक सामाजिक संस्था ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई थी.
जल जीवन मिशन की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे
जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के केंद्रीय जोन के सामने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने जबलपुर के पीने के पानी की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए थे. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से डॉक्टर पी जी नाज पांडे ने बताया, "हमने अपनी याचिका में जल जीवन मिशन योजना के तहत कराए गए पानी की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट को आधार बनाया था.
47% ड्रिंकिंग वॉटर गुणवत्ताहीन
जल जीवन मिशन पानी की क्वालिटी का टेस्ट करता है. इसमें नल के जरिए घरों में पहुंचने वाले पानी का टेस्ट भी शामिल है. जल जीवन मिशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि जबलपुर में जो पानी घरों तक पहुंचा जा रहा है उसमें 47% पानी गुणवत्ताहीन है.
डॉ. पी जी नाज पांडे ने बताया, "रिपोर्ट में बताया गया है कि जो पानी घरों तक पहुंच रहा है उसमें कीचड़, नाली का पानी, ईकोलाई बैक्टीरिया, मिट्टी और पुराने पाइपों की जंग भी मिला हुआ है. जबलपुर में 80% पाइपलाइन नालों से होकर गुजरती हैं. इसलिए नाली का पानी, पीने वाले पानी में मिल जाता है.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिये जांच के आदेश
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्य रजत भार्गव भी इस याचिका में याचिकाकर्ता है. उन्होंने बताया कि "हमने जो तथ्य एनजीटी के सामने पेश किए थे, उनके आधार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है कि जबलपुर में पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए एक टीम बनाई जाए.
मध्य प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया है जो इस मामले में पानी की गुणवत्ता की जांच करेगी और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने 1 महीने में रिपोर्ट पेश की जाएगी. पॉल्यूशन बोर्ड के सदस्य मौके पर जाकर इस बात की जांच करेंगे कि कहां-कहां पाइपलाइन में नाले का पानी मिल रहा है."
रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
इंदौर में गंदे पानी की सप्लाई की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए थे. इसके बाद गंदे पानी की सप्लाई को लेकर हर शहर में चिंता है. जबलपुर के बारे में जल जीवन मिशन की रिपोर्ट के बाद मामला और चिंताजनक हो गया है.
50 साल पुरानी पाइपलाइन का इस्तेमाल
रजत भार्गव ने कहा, "जबलपुर में लगभग 50 साल पुरानी पाइपलाइन के जरिए घरों में पानी की सप्लाई की जा रही है. इनमें कई जगह लीकेज हो गए हैं जिसके चलते नाले का गंदा पानी पाइपलाइन में चला जाता है और यही गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है. इस गंदे पानी के इस्तेमाल से लोग बीमार हो रहे हैं."
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संस्था के सदस्यों का कहना है कि इंदौर जैसे हालात हमारे शहर में ना बने इसलिए हमने यह याचिका लगाई थी. शहर में कुछ भी फ्री में नहीं दिया जाता है, बाकायदा हर आदमी से पानी का टैक्स लिया जाता है. सरकार और नगर निगम के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह लोगों को साफ पानी मुहैया कराए. न केवल गंदे पानी की सप्लाई वाली पाइपलाइन ठीक होनी चाहिए, बल्कि जिन लोगों ने इस मामले में लापरवाही बरती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.