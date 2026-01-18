ETV Bharat / state

नालियों के भीतर से गुजरी पानी की पाइप लाइन, वीडियो बना नगर निगम के सामने कांग्रेस ने दिया धरना

जबलपुर में कांग्रेस ने दिया धरना, नालियों के बीच से पानी पाइपलाइन का बनाया वीडियो, दूषित पानी सप्लाई का आरोप.

नगर निगम के सामने कांग्रेस ने दिया धरना (ETV Bharat)


By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 7:31 AM IST

4 Min Read
जबलपुर: इंदौर दूषित पानी मामले के बाद प्रदेश भर में सप्लाई को चेक किया गया. जहां कई जगह हालात खराब नजर आए. इसी तरह आरोप है कि जबलपुर में भी कई घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है. कांग्रेस नेताओं ने सैंपल के साथ नगर निगम के सामने धरना दिया है. कांग्रेस नेताओं ने कई वीडियो जारी किए. जिनमें नाली के भीतर से पीने के पानी की लाइन गुजर रही है और पानी का लीकेज भी दिख रहा है, लेकिन जबलपुर नगर निगम का अमला मानने को तैयार नहीं है. हालांकि वह यह कह रहे हैं कि बीते दिनों में उन्होंने पानी के सैकड़ों लीकेज बंद किए हैं.

नालियों में गुजरे पीने के पाइप

अंबेडकर वार्ड में रहने वाले विनय कुमार साहू ने बताया कि "उनका घर मुख्य सड़क से पांच घर भीतर है, इसलिए उनके घर तक पानी की सप्लाई लाइन मुख्य सड़क की मुख्य सप्लाई लाइन से निकाल कर गई है. यह पाइप नाली में से होकर जाता है. विनय कुमार ने बताया कि केवल उनका ही नहीं बल्कि ऐसे लगभग 20 पाइप इस नाली में से होकर आगे लोगों के घरों तक पानी पहुंचा रहे हैं. इनमें से कई पाइपों में लीकेज है. कई बार गंदा पानी पाइप के भीतर चला जाता है और घर में बहुत गंदा पानी आता है. उन्होंने इस समस्या की शिकायत कई बार की, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया."

नालियों से पाइपलाइन गुजरने का आरोप (ETV Bharat)

पानी की समस्या से परेशान रहवासी

कांग्रेस नेता रामदास यादव ने बताया कि "यह केवल विनय कुमार की समस्या नहीं है, ल्कि अंबेडकर वार्ड में इसी तरह की कई पाइप लाइन है. मुख्य पाइपलाइन को छोड़कर भीतर के घरों के लिए कोई दूसरी पाइप नहीं डाली गई है. इसलिए लोगों को मजबूरन काफी दूर से पतले पाइपों में अपने घर तक पानी ले जाना पड़ रहा है. इसे ले जाने के लिए नाली का सहारा लिया जा रहा है. यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय पार्षदों को भी है. उसके बाद भी इस समस्या का निदान नहीं हो रहा है."

नालियों के बीच से गुजरी पाइपलाइन (ETV Bharat)

जबलपुर कांग्रेस ने दिया धरना

वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के सामने जबलपुर कांग्रेस ने स्थाई धरना दिया. यह धरना आने वाले सात दिनों तक चलेगा. जबलपुर कांग्रेस के अध्यक्ष सौरभ शर्मा का कहना है कि "जबलपुर में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है और किसी भी दिन इंदौर जैसी घटना जबलपुर में भी घट सकती है. हम यह आरोप हवा हवाई नहीं लग रहे हैं, बल्कि हमने पानी को जांच करने के लिए किट जारी की थी.

कांग्रेस ने लिए पानी की सैंपल (ETV Bharat)

हमें ऐसी सैकड़ों बोतल मिली है, जिनमें लोगों ने पानी को चेक किया तो दूषित पाया गया. कांग्रेस का कहना है कि तब तक धरना देंगे, जब तक की शहर की गंदे पानी की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती."

महापौर बोले-बंद कराए पानी के लीकेज

वहीं जबलपुर नगर निगम के महापौर जगत बहादुर सिंह का कहना है कि "जब से इंदौर का घटनाक्रम सामने आया है. हमने बीते दिनों में 475 स्थान पर पानी के लीकेज बंद किए हैं. 475 जगह पर लोगों ने शिकायत की थी. इन सभी जगह के पानी के लीकेज की समस्या को हमने खत्म किया है. वहीं दूसरी तरफ हमने जल सुनवाई की है. जबलपुर में अब तक 600 से ज्यादा पानी की सैंपल लिए गए हैं और कोई भी पानी का सैंपल फेल नहीं हुआ."

