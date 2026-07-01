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मानसून की मार झेल रही नर्मदा, पैदल नदी पार कर रहे लोग, नालों की हकीकत उजागर

15 दिन में 5 लोगों की मौत जबलपुर का ग्वारीघाट जहां सामान्य तौर पर इतना पानी होता था कि नर्मदा के एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता था. वहां अब लोग पैदल ही नर्मदा के आर पार जा आ सकते हैं. लेकिन इसकी वजह से कई लोग नर्मदा के ऐसे घाटों पर भी पहुंच रहे हैं जहां गहरी कुंड है और इनमें फंसने की वजह से बीते 15 दिन में जबलपुर में पांच लोगों की मौत भी हो चुकी है.

नर्मदा नदी में पानी हुआ बेहद कम इस साल मानसून की बेरुखी की चलते सबसे ज्यादा असर जबलपुर के नर्मदा नदी की घाटों पर पड़ा है. नर्मदा नदी में पानी बेहद कम हो गया है और मौसम में अभी भी गर्मी बनी हुई है. इसके चलते लोग नर्मदा नदी की ओर रुख कर रहे हैं. इसलिए नर्मदा के ग्वारीघाट, जिलहरी घाट, तिलवारा घाट, दादा घाट सभी घाटों पर नहाने वालों की बहुत अधिक भीड़ है.

जबलपुर: नर्मदा नदी में पानी कम होने की वजह से लोग जोखिम उठाकर नर्मदा को पैदल ही आर पार कर रहे हैं. यह लोगों के लिए खेल बन गया है लेकिन इस खेल की वजह से अब तक जबलपुर में पांच लोगों की जान भी जा चुकी है. वहीं दूसरी तरफ पानी कम होने की वजह से उन नालों का भी पर्दाफाश हो गया है जो नर्मदा नदी में गंदा पानी पहुंचा रहे हैं.

पैदल नदी पार कर रहे लोग

नर्मदा पूजन करने आई श्रद्धालु अनामिका ठाकुर का कहना है कि, ''लगातार 20 सालों से नर्मदा नदी के ग्वारीघाट में पूजन और स्नान करने के लिए आती रही हैं. लेकिन उन्होंने नर्मदा नदी में इतना कम पानी पहले कभी नहीं देखा. पहले जहां नर्मदा नदी के धार के बीच में बने मंदिर तक जाने आने के लिए नाव का सहारा लेना होता था अब वहां तक लोग पैदल ही पहुंच रहे हैं.''

घाटों पर जगह-जगह पसरी गंदगी (ETV Bharat)

पानी कम होने से नालों का राज उजागर

नर्मदा नदी में पानी कम होने की वजह से जबलपुर नगर निगम और जिला प्रशासन की पोल भी खुल गई है. क्योंकि नदी में कुछ नाल ऐसे थे जिन्हें नदी की धार तक ढाक दिया गया था. पानी सीधे नदी की धार में शामिल हो जाता था तो ऊपर से किसी को इस बात का पता ही नहीं रहता था कि नर्मदा नदी में गंदा पानी भी मिल रहा है. लेकिन पानी कम होने की वजह से अब इन नालों से निकलता हुआ पानी स्पष्ट देखा जा सकता है. बल्कि पानी के भीतर छिपी हुई गंदगी भी यहां महसूस की जा सकती है. ग्वारीघाट के इन हिस्सों में कीचड़ गंदगी और मलबा भरा हुआ है और बदबू आ रही है. लेकिन रोज नर्मदा पूजन करने वाले नेता अब यहां से गायब हैं.

नर्मदा नदी में बढ़ती भीड़ (ETV Bharat)

जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का कहना है कि, ''लोगों को बहुत तनाव में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बरगी बांध में अभी भी जितना पानी है उससे अगले 80 दिनों तक नर्मदा नदी की धार में इतना पानी बहाया जा सकता है. प्रशासन का मानना है कि इस बीच में बारिश जरूर होगी और पानी की भी कमी पूरी हो जाएगी.''

नर्मदा नदी केवल जबलपुर ही नहीं बल्कि जबलपुर जैसे कई शहरों के लिए जीवन रेखा का काम करती है. नर्मदा से ही जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, भोपाल जैसे कई बड़े शहरों के लिए पानी की सप्लाई है और नर्मदा की धार में पानी कम होने की वजह से इन सभी शहरों में आंशिक जल संकट नजर आ रहा है.