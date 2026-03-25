दीनदयाल रसोई पर संकट, 5 रुपए की थाली से रोटी गायब, दाल-चावल से गुजारा
जबलपुर में दीनदयाल रसोई में चूल्हे पर बन रहा खाना, गैस सिलेंडर की किल्लत के चलते रोटी हुई थाली से दूर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 2:04 PM IST
जबलपुर: ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की वजह से ₹5 की दीनदयाल रसोई में भी मिलने वाली थाली से रोटी गायब हो गई है. इस व्यवस्था में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि, लकड़ी के चूल्हे पर दाल चावल तो बनाया जा सकते हैं और रोटी बनाना बहुत कठिन काम है. इसलिए फिलहाल रोटी बंद कर दी गई है. हालांकि प्रशासन का दावा था कि, कुछ बेहद जरूरी संस्थानों में रसोई गैस की आपूर्ति नहीं रोकी जाएगी. लेकिन यहां हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं.
जबलपुर में 4 जगह पर दीनदयाल रसोई
जबलपुर में मध्य प्रदेश सरकार गरीबों को ₹5 में भरपेट भोजन करवाती है. दीनदयाल रसोई योजना के नाम से शहर में चार स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध है. जबलपुर के बड़ी स्टेशन के पास कांचघर रोड आईएसबीटी बस स्टैंड मेडिकल कॉलेज अस्पताल और राझी में सरकार की इस योजना के जरिए ₹5 में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है. सामान्य तौर पर इस खाने में रोटी सब्जी दाल और चावल होते हैं.
थाली में केवल दाल चावल
भोपाल के बैरसिया से जबलपुर आए प्रताप यादव जब दीनदयाल रसोई में खाना खाने पहुंचे तो उनकी थाली में केवल चावल और दाल ही था. प्रताप का कहना है कि, ''उन्होंने खाना बनाने वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि रोटी नहीं मिल पाएगी. बीते कुछ दिनों से हम केवल दाल चावल ही खिला पा रहे हैं.''
चूल्हे पर बन रहा खाना
इसके बाद जब ईटीवी भारत की टीम दीनदयाल रसोई के किचन की तरफ बढ़ी तो यहां देखा कि, गैस भट्टी को चूल्हे में बदल दिया गया है और नीचे आग लगाने की जगह लड़कियां लगी हुई हैं. गीली लड़कियों को जुगाड़ करके जलाया जा रहा है. लकड़िया गीली है इसलिए धुआं भी आ रहा है. रसोई में काम करने वाली मनीषा कश्यप ने बताया कि, ''उन्होंने इसके पहले कभी चूल्हा नहीं जलाया था, इसलिए उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इस पर काम कैसे किया जाता है. लेकिन फिर भी खाना खाने आने वाले लोगों के लिए चूल्हे पर ही खाना पका रहे हैं.''
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गैस सिलेंडर न होने से नहीं बन रही रोटियां
मनीषा कश्यप ने बताया कि, ''रोज तीन-चार सौ लोग खाना खाने आ जाते हैं. दीनदयाल रसोई में बीते कई दिनों से रोटियां नहीं बनाई जा रही हैं. थोड़ी बहुत रोटियां बनाते हैं ताकि जो चावल बिल्कुल नहीं खाता उसे दी जा सके.'' मनीषा कश्यप ने बताया कि, ''हमें बीते एक माह से सिलेंडर नहीं मिला है, जबकि प्रशासन का दावा था कि, जहां बहुत ज्यादा जरूरी है वहां पर सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.''
रोटी न मिलने से लोगों ने आना किया कम
रोटी बनाने वाली प्रीति ने बताया कि, ''पहले वह रसोई गैस चूल्हे पर रोटियां सकते थे, तब तक ठीक था लेकिन लकड़ी पर रोटियां सीखना बहुत कठिन काम है इसलिए रोटियां बहुत कम बनाई जाती हैं. पहले जिस रसोई में तीन चार सौ लोग खाना खाने आ जाते थे वहां हमने रजिस्टर देखा तो यह संख्या केवल 100 तक सिमट कर रह गई है. क्योंकि केवल दाल चावल से लोगों का पेट नहीं भरता इसलिए लोगों ने आना कम कर दिया है.''
₹5 में खाना खाने के लिए ज्यादातर बहुत गरीब आदमी आता है, जिसका बाहर राशन का कोई जुगाड़ नहीं है. इसलिए शासन को कम से कम ऐसी जगह पर तो सिलेंडर की सप्लाई की सुनिश्चितता रखती थी.