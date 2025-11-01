जबलपुर में हर मतदाता का तैयार होगा वंश वृक्ष, BLO घर-घर जाकर लेंगे जानकारी
जबलपुर में 4 नवंबर से शुरू होगा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानि SIR. 2003 की मतदाता सूची का किया जाएगा मिलान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 6:34 PM IST
जबलपुर: मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम यानि एसआईआर जबलपुर में 4 नवंबर से शुरू हो रहा है जो 4 दिसंबर तक चलेगा. इसमें हर मतदाता का वंश वृक्ष तैयार किया जाएगा. हर परिवार को एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें पूरी जानकारी होगी. इसका मिलान 2003 की मतदाता सूची से किया जाएगा. इस अभियान के जरिए मतदाता सूची में नए नाम भी जोड़े जाएंगे और मृत व्यक्तियों के नाम हटा दिए जाएंगे. जो लोग शहर छोड़ कर चले गए हैं उनके नाम भी हटा दिए जाएंगे और एक स्पष्ट मतदाता सूची तैयार होगी.
जबलपुर में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गहन पुनरीक्षण का काम
इसके तहत 4 नवंबर के बाद बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर एक फॉर्म देंगे. इस फॉर्म में मतदाता को अपनी जानकारी भरनी होगी. इसी जानकारी के आधार पर एक वंश वृक्ष तैयार किया जाएगा. जिसमें 2003 की मतदाता सूची से इसका मिलान करवाया जाएगा. इससे यह तय हो जाएगा कि यह मतदाता कहां से आया है.
जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का कहना है कि "मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम 12 राज्यों में एक साथ किया जा रहा है. यदि कोई मतदाता किसी दूसरे राज्य से आकर यहां बसा है तो उसकी जानकारी उस राज्य की मतदाता सूची से ली जाएगी."
मतदाता सूची पर लोगों का बढ़ेगा विश्वास
BLO एक महीने में 4 बार मतदाता के पास पहुंचेंगे, ताकि जानकारी पूरी तरह मिल पाए. इसके लिए सैकड़ों कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है. जबलपुर के मानस भवन में शनिवार को कर्मचारियों को बुलाकर मतदाता सूचियां भी सौंप दी गई है.
कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का कहना है कि "मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर बहुत जरूरी है. इससे डुप्लीकेट और नकली मतदाताओं का उन्मूलन हो जाएगा. नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया भी साथ-साथ चल रही है. इसके साथ ही जो मतदाता शहर छोड़ कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं उनके नाम भी काटे जा सकेंगे. मतदाताओं के पते स्पष्ट हो सकेंगे. मतदाता सूची पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा."
लेकिन उन लोगों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा, जिनका वंश वृक्ष स्पष्ट नहीं होगा. मतलब जिन लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं पाया जाएगा और यदि उनकी उम्र 43 साल से अधिक होगी तो उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने में समस्या खड़ी हो सकती है. ऐसी स्थिति में बहुत से लोग जो देश के बाहर से आकर यहां बस गए हैं उनकी पहचान स्पष्ट हो जाएगी. हालांकि कलेक्टर जबलपुर ने बताया कि अभी तक ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाएगा इसे लेकर कोई स्पष्ट आदेश नहीं आए हैं.
अभी मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है लेकिन इसके बावजूद मतदाता सूची का यह सुधार कार्यक्रम राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि कलेक्टर जबलपुर ने बताया कि इसमें किसी भी पात्र को छोड़ा नहीं जाएगा और अपात्र को जोड़ा नहीं जाएगा.