इंदौर में 20 मौतें और पश्चिम बंगाल चुनाव पर बोले विवेक तंखा, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
राज्य सभा सांसद ने पूछा गंदे पानी से हुई 20 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? राज्य सरकार ने अभी कार्रवाई क्यों नहीं की?
जबलपुर : राज्य सभा सांसद विवेक तंखा ने इंदौर मामले पर राज्य सरकार को घेरा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इंदौर में 20 लोगों की मौत हो गई और राज्य सरकार ने इस मामले में अब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया है, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है. इसलिए मजबूरन राहुल गांधी और कांग्रेस को इंदौर जाकर धरना देना पड़ रहा है. राज्यसभा सांसद ने पश्चिम बंगाल में हुई ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चुनाव की प्लानिंग करने वाली एजेंसी पर ईडी की कार्रवाई गलत है.
बीजेपी के आरोप पर विवेक तंखा का पलटवार
इंदौर के भागीरथपुरा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्य सरकार के खिलाफ धरना देने आ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी लाशों पर राजनीति कर रहे हैं. विवेक तंखा ने इसपर पलटवार करते हुए कहा, '' राहुल गांधी राजनीति नहीं कर रहे हैं बल्कि वे इस मुद्दे को जनता के सामने रख रहे हैं कि 20 लोगों की मौत हो जाने के बाद भी राज्य सरकार ने ना तो खुद की गलती मानी है और ना ही किसी को कसूरवार ठहराया है. इस मामले में अब तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है.'' ये बातें राज्य सभा सांसद ने जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा में कहीं.
गंभीरता से काम नहीं कर रही मोहन सरकार
राज्यसभा सांसद विवेक तंखा का आरोप है कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार गंभीरता से काम नहीं कर रही है. उन्होंने कहा, '' एक तरफ विकसित भारत की तस्वीर दिखाई जा रही है और दूसरी ओर बच्चों की कफ सिरप से मौत हो जाती है, इंदौर में अस्पताल में बच्चों को चूहा काट देते हैं और अब दूषित पानी की वजह से मौत हो रही हैं.''
दिग्विजय सिंह के ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया
दिग्विजयसिंह के RSS की तारीफ वाले ट्वीट पर विवेक तंखा ने कहा, '' दिग्विजय सिंह ने भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किसी मामले में सराहना कर दी हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे संघी हो गए हैं. दिग्विजय सिंह के ट्वीट को गलत ढंग से लिया गया. वे कांग्रेस पार्टी में अनुशासन की बात कह रहे थे.'' बीते दिनों दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो ट्वीट करते हुए कहा था कि संघ अपने छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी देता है.
कांग्रेस ने शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया
विवेक तंखा का कहना है कि विपक्ष का काम है कि सत्ता में बैठी सरकार यदि गलत कर तो इसका विरोध किया जाए. चुनाव के वक्त जनता यह तय करेगी की मौजूदा सरकार ने ठीक काम किया या नहीं किया या किसी और को मौका देना है. उन्होंने बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर फिर कहा, ऐसी कार्रवाई से ऐसा लगता है कि देश में संविधान का राज नहीं है और संघीय ढांचा पूरी तरह बर्बाद हो गया है. 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार थी लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया था. आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा.