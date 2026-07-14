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जबलपुर के निजी स्कूल में भारी हंगामा, बम की भांति बरसाए पत्थर, बेबस दिखी पुलिस

आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने सफाई कर्मचारियों को काम से निकाल दिया, क्योंकि इन लोगों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया. सफाई कर्मचारियों का कहना है "जब उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो नौकरी से निकाल दिया गया." सफाई कर्मियों ने इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को दी तो वे लोग स्कूल के बाहर जमा हो गए. दोपहर 12 बजे हिंदू संगठनों के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी. इनके साथ कुछ महिलाएं भी शामिल थीं.

जबलपुर : शहर में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर निजी स्कूल पर हिंदूवादी संगठनों का हमला. इस दौरान स्कूल में जमकर पथराव किया गया. स्कूल की खिड़कियों व दरवाजों के शीशे टूटे. मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात था. लेकिन उग्र प्रदर्शनकारियों के सामने पुलिस असहाय दिखी. प्रदर्शनकारी स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहे थे. ऐसा करने से पुलिस ने रोका लेकिन दूसरी साइड से कुछ महिलाएं बड़े-बड़े पत्थर बरसाने लगी.

प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियो को गेट के बाहर रोकने की बजाय स्कूल के अंदर प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी. इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों ने हंगामा काटा. महिलाओं ने पत्थर बरसाकर स्कूल के मैन गेट व खिड़कियों के कांच फोड़ दिए. खिड़कियों के पल्ले भी उखाड़ दिए. जब पुलिस ने मैन गेट के अंदर घुसने से मना किया तो प्रदर्शनकारी पुलिस से ही भिड़ गए.

प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने बरसाए पत्थर (ETV BHARAT)

सफाई कर्मियों ने लगाए गंभीर आरोप

सफाई कर्मचारी राकेश कुमार ने बताया "वह 3 माह पहले तक यहां काम करता था. बीते 11 साल से यहां काम कर रहा था. उसे दो माह की वेतन देकर निकाल दिया गया. स्कूल के फादर उस पर दबाव डाल रहे थे कि वह चर्च जाना आना शुरू करे और अपना धर्म परिवर्तन कर ले. उसके साथ तीन अन्य कर्मचारी भी निकले गए हैं." बजरंग दल के नेता राहुल बर्मन का कहना है "यहां नौकरी के नाम पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा था. इसलिए विरोध प्रदर्शन किया है."

सीएसपी बोले - मामले की जांच कर रहे हैं

माढोताल थाना क्षेत्र के सीएसपी भगत सिंह गठोंरिया का कहना है "विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक निजी स्कूल में धर्मांतरण को लेकर हंगामा किया है. मामले की जांच की जा रही है." जब उनसे पूछा गया "क्या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को गेट पर ही नहीं रोका जा सकता था. उन्हें तोड़फोड़ करने की अनुमति क्यों दी गई." इस पर सीएसपी ने कहा "मामले में अभी जांच की जा रही है."

स्कूल के फादर सोमी जेकब का मोबाइल बंद मिला. स्कूल से जुड़े हुए एक अधिकारी ने बताया "स्कूल में हर कर्मचारी का 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है और यदि काम सही रहता है तो नौकरी आगे बढ़ाई जाती है नहीं तो 10 महीने बाद नौकरी से हटा दिया जाता है. हालांकि बीते कुछ दिनों से नौकरी से हटाने के बाद अक्सर लोग इसी तरह धर्मांतरण के आरोप लगाते हैं."