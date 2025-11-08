ETV Bharat / state

जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री में बना फौलादी माइन प्रोटेक्टिव वाहन, दुश्मनों के ब्लास्ट के हवा में करे दो टुकड़े

जमीन पर चलने वाले सबसे सुरक्षित वाहन बनाती है व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, इस गाड़ी के बैठा आदमी माइन और बैलिस्टिक हमले में रहता है सुरक्षित.

JABALPUR VEHICLE FACTORY
जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री में बना माइन प्रोटेक्टिव वाहन
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

November 8, 2025

रिपोर्ट: विश्वजीत सिंह राजपूत

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में दुनिया के सबसे सुरक्षित वाहन बनते हैं. इन गाड़ियों मैं बैठे लोग ना तो जमीन के नीचे बिछी हुई लैंड माइन से प्रभावित होते हैं और ना ही आसमान से गिरने वाली छोटी-मोटी मिसाइल से इन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है. बंदूक मशीन गन की गोलियां तो इस पर असर ही नहीं करती. जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री के पास दुनिया भर को सप्लाई करने के लिए ऐसे शानदार वाहन उपलब्ध हैं, जो पूरी तरह स्वदेशी हैं और इनका इस्तेमाल दुनिया की हर सेना करना चाहती है.

दुश्मनों के हमलों से निपटने तैयार हुए वाहन
आतंकवादी हमले, युद्ध, उपद्रव, नक्सली हमले यह सभी ऐसी स्थितियां हैं जिनसे निपटने के लिए हमें ट्रेंड फोर्स की जरूरत पड़ती है. लेकिन दुश्मन के पास कैसे हथियार हैं, वह हमारे जवानों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसका अंदाज पूरी तरह से नहीं लगाया जा सकता. ऐसी हालत में कल्पना की गई की यदि हमारे पास कोई ऐसी गाड़ी हो जिसके अंदर जवान बैठे तो यदि उनके ऊपर कोई बैलिस्टिक मतलब मिसाइल से हमला होता है तो भी अंदर बैठे जवान सुरक्षित रहें.

हर परिस्थिति से लड़ने में सक्षम माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल (ETV Bharat)

यदि किसी बुलेट से हमला होता है तब भी अंदर बैठे जवानों को गोली ना लगे. यह गाड़ी ऐसी हो कि किसी भी जगह जा सके जहां सामान्य गाड़ियों का जाना संभव हो. यदि कहीं नीचे दुश्मन ने कोई लैंड माइन बिछा रखी है और वह भी फट जाती है तब भी अंदर बैठे हुए जवान सुरक्षित रहें और अंदर बैठकर जवान बाहर दुश्मन पर अंदर से ही निशाना लगा सके उन्हें मार सके. ऐसी सुरक्षित गाड़ियां जबलपुर में बनती हैं.

हर परिस्थिति से लड़ने में सक्षम माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल
जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री में रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करने वाले इंजीनियर विवेक सिंह ने बताया कि, ''जब यह काम जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर को दिया गया तो हमने एक ऐसे वाहन को बनाने पर काम करना शुरू किया जिसमें इन सभी विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता रहे. इस तरह हमारा माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल 4*4 बनकर तैयार हुआ.''

Mine Protective Vehicle protect war
वाहन के अंदर मौजूद है एंबुलेंस (ETV Bharat)

ब्लास्ट का गाड़ी पर नहीं पड़ेगा असर
विवेक सिंह का कहना है कि, ''हमने इसे सीआरपीएफ और भारतीय सेना के साथ पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्र तक सब जगह पर टेस्ट किया है. जबलपुर वाहन फैक्ट्री में बना यह शानदार वाहन कहीं फेल नहीं हुआ. इसकी बनावट ऐसी है कि यदि नीचे से कोई ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट का असर गाड़ी पर नहीं होगा बल्कि ब्लास्ट ही दो हिस्सों में बट जाएगा. यह पूरा वाहन इतने मोटे लोहे से बना हुआ है कि इसके भीतर बैठा हुआ सैनिक पूरी तरह सुरक्षित रहेगा. इसके कांच बुलेट प्रूफ हैं. इसके टायर सामान्य गोली से पंचर नहीं हो सकते.''

विवेक सिंह का कहना है कि, ''पूरी दुनिया में नाटो के स्टैंडर्ड को माना जाता है. हमारी गाड़ी में नाटो के स्टैंडर्ड से भी कहीं ज्यादा माइन ब्लास्ट झेलने की क्षमता है. भारत का यह वाहन पूरी दुनिया में अपने आप में खास है.'' विवेक सिंह ने बताया कि जब फोर बाई फोर में हम पूरी तरह से सफल हुए तब हमने इसी का सिक्स बाय सिक्स बनाया. सिक्स बाय सिक्स और मजबूत वाहन है, इसमें पूरे 6 टायर में ताकत होती है और इस पर नाटो स्टैंडर्ड से भी ज्यादा के हमले सहने की क्षमता है.''

MINE PROTECTIVE VEHICLE JABALPUR
गाड़ी के बैठा आदमी माइन और बैलिस्टिक हमले से रहता है सुरक्षित (ETV Bharat)

फिरता सबसे सुरक्षित अस्पताल
युद्ध के दौरान दूसरी बड़ी चुनौती घायल सैनिक को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने की होती है. घायल सैनिक जितनी जल्दी सुरक्षित तरीके से युद्ध क्षेत्र से बाहर आएगा उतने जल्दी उसकी जान बचाई जा सकती है. इंजीनियर विवेक सिंह का कहना है कि, ''हमने इसी वाहन के भीतर एक एंबुलेंस भी बनाई है. जिसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है, मतलब वह चलता फिरता सबसे सुरक्षित अस्पताल है.''

MINE VEHICLE AMBULANCE FACILITY
जमीन पर चलने वाला सबसे सुरक्षित वाहन बनाती है व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर (ETV Bharat)

जब व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस वाहन को निर्मित कर लिया, तब उन्होंने ऐसे भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों के सामने भी बेचने की पेशकश की. लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के लिए इस माइन प्रोटेक्ट व्हीकल में थोड़े से परिवर्तन करने पड़े. जैसे दुनिया के कई देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव चलती है इसलिए एक्सपोर्ट करने के लिए व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर ने लेफ्ट हैंड ड्राइव का वाहन बनाया है. वहीं विदेश में सप्लाई करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी रखा गया है.

पूरी तरह स्वदेशी है माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल
विवेक सिंह का कहना है कि, ''भारतीय सेवा अब तक जबलपुर से लगभग 2000 वाहन ले चुकी है. हमारे यह प्रोटोटाइप तैयार हैं और दुनिया के अलग-अलग देश इनके बारे में जानकारी लेते हैं और जब जरूरत होती है तब इनका उत्पादन शुरू किया जाता है. सबसे गर्व की बात यह है कि लगभग डेढ़ से 2 करोड़ की कीमत है शानदार व्हीकल पूरी तरह स्वदेशी है. इसमें एक भी कल पूर्जा विदेश से आयातित नहीं किया गया है. जबलपुर में होने वाले डिफेंस कॉन्क्लेव में इन वाहनों को प्रदर्शन के लिए रखा गया है.''

इस गाड़ी की जरूरत हर देश की सेना को है. यदि इन गाड़ियों की सही तरीके से मार्केटिंग की जाए तो अकेले यही गाड़ियां देश के लिए विदेशी मुद्रा इकट्ठा कर सकती हैं और हजारों लोगों को रोजगार दे सकती हैं. इन गाड़ियों में और सुधार किया जा सकता है यदि सरकार के कुछ नियम शिथिल हो जाएं तो.

