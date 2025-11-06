ETV Bharat / state

व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर को 11,500 करोड़ का ऑर्डर, MPV की सबसे ज्यादा मांग

जबलपुर में व्हीकल फैक्ट्री है. यह फैक्ट्री भारतीय सेना के लिए वाहन बनाने का काम करती है. इस फैक्ट्री में सेना के लिए छोटे 4 पहिया वाहन से लेकर 8-8 पहिए ट्रक तक बनाए जाते हैं. जबलपुर की यह व्हीकल फैक्ट्री भारत सरकार के आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के तहत काम करती है.

जबलपुर: व्हीकल फैक्ट्री को 11,500 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर मिले हैं. इसके तहत व्हीकल फैक्ट्री कई वाहनों का निर्माण कर रही है. वहीं, 7 से 9 नवंबर तक जबलपुर में इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशभर की डेढ़ सौ से ज्यादा कंपनियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी. यह सभी कंपनियां रक्षा क्षेत्र के उत्पादन से जुड़ी हुई हैं.

फैक्ट्री के सीजीएम प्रवीण कुमार ने बताया कि "फिलहाल जबलपुर की वाहन फैक्ट्री के पास 11,500 करोड़ रुपए के आर्डर हैं. इस फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या लगभग 3000 है. कुछ काम ऐसे भी होते हैं, जिन्हें फैक्ट्री खुद नहीं करती, बल्कि अपने तय किए हुए वेंडर से करवाती है. पहले हमारे पास काम नहीं होता था, लेकिन अब हमारी चिंता यह है कि हम 11,500 करोड़ के ऑर्डर समय पर कैसे दें. इसलिए फैक्ट्री में तेज गति से काम चल रहा है."

लैंड माइन ब्लास्ट पर भी जवान रहेंगे सुरक्षित

प्रवीण कुमार का कहना है कि " जबलपुर फैक्ट्री में बने MPV (Mine Protected Vehicle) की मांग सबसे ज्यादा है. इसमें कई जवान एक साथ सवार हो सकते हैं. भीतर से ही बैठकर जवान दुश्मन पर निशाना साध सकते हैं. इस वाहन में ऑफ रोडिंग का भी पूरा इंतजाम है. जहां रोड नहीं है, वहां भी इसे चलाया जा सकता है. यह गाड़ी बुलेटप्रूफ होती है. इसके साथ ही इसके भीतर बैठे हुए जवान यदि सीट बेल्ट बांधे हुए हों और लैंड माइन पर ब्लास्ट भी हो जाए तब भी जवान सुरक्षित रहते हैं." वहीं, इसका इस्तेमाल सेना के साथ ही पैरामिलिट्री भी करती है. इसलिए भारत की कई दूसरी पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्स भी इसे खरीद रही है.

डिफेंस में MPV की मांग सबसे ज्यादा (Courtesy: Vehicle Factory Jabalpur, PRO)

बड़े पैमाने पर लाइट बुलेटप्रूफ व्हीकल की मांग

प्रवीण कुमार ने बताया कि "व्हीकल फैक्ट्री में दूसरा बड़ा ऑर्डर 'लाइट बुलेटप्रूफ व्हीकल' (LBPV) का है, जिसे एबीएनएल जोंगा भी कहा जाता है. यह बहुत हल्की बुलेटप्रूफ गाड़ी है. इसमें एक साथ 10 जवान सवार हो सकते हैं. इसमें भी सीट के ऊपर से निकलकर सैनिक अपनी गन रख सकते हैं और दुश्मन पर निशाना साध सकते हैं. दंगा और उपद्रव की स्थिति में यह गाड़ी बहुत फायदेमंद है, इसलिए इसकी मांग बड़े पैमाने पर सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं.

'जोगा' जीप का बनाया जाएगा नया वर्जन

व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर केवल वाहनों का निर्माण ही नहीं कर रही है, बल्कि यहां पर अनुसंधान भी चल रहे हैं. जिसमें एक जोगा जीप पर अनुसंधान किया जा रहा है. पहले यह जीप जबलपुर में बनाई जाती थी. जोगा नाम ही जबलपुर ऑर्डिनेंस एंड गन कैरिज असेंबली (Jabalpur ordinance and gun carriage assembly) का शॉर्ट फॉर्म है. यह जीप 1960 में जबलपुर में बनाई जाती थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया. अब फैक्ट्री इस पर अनुसंधान कर रही है और कुछ ही सालों में इसका नया वर्जन बनाया जाएगा.

जबलपुर में बनते हैं सेना के लिए वाहन (Courtesy: Vehicle Factory Jabalpur, PRO)

हाइड्रोजन इंजन पर भी अनुसंधान

जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री, अशोक लीलैंड ग्रुप के साथ हाइड्रोजन इंजन पर अनुसंधान कर रहा है. फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि अनुसंधान की जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जा सकतीं, लेकिन इस पर काम चल रहा है. ऐसा भी हो सकता है कि जल्द ही हम अपना हाइड्रोजन इंजन लेकर बाजार में आ जाएंगे.

150 कंपनियां अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी

व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कांक्लेव 2025 का आयोजन कर रही है. यह आयोजन 7 नवंबर से 9 नवंबर तक बीएफजे के स्टेडियम ग्राउंड में होगा. इस आयोजन में देश की 150 कंपनियां अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी. इसके साथ ही भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बल के अधिकारी, डीआरडीओ के अधिकारी, डीपीएसयू के अधिकारी, निजी उद्योग एमएसएमई के अधिकारी और रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कई उद्योगपति भी जबलपुर पहुंचेंगे.

व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव में दिखाएंगे अपनी ताकत (Courtesy: Vehicle Factory Jabalpur, PRO)

सीजीएम प्रवीण कुमार का कहना है कि "इस कॉन्क्लेव के जरिए हम जबलपुर में रक्षा उत्पादन का एक वातावरण तैयार करना चाहते हैं, ताकि हमारे साथ कुछ निजी कंपनियां भी आएं और जबलपुर में रक्षा उत्पादन बढ़े."